Se viene la alerta amarilla por tormenta a Neuquén: el inquietante pronóstico para toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para este lunes en gran parte de la provincia. ¿Hasta cuándo seguirán las lluvias?

Neuquén se prepara para una semana pasada por agua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta para la tarde de este lunes que alcanza a la C onfluencia y a buena parte del territorio provincial, con posibilidad de lluvias intensas en poco tiempo y caída de granizo.

Y la pregunta que muchos se hacen, hasta cuándo seguirá lloviendo, tiene una respuesta poco alentadora: el pronóstico extiende las precipitaciones hasta el viernes por la mañana.

El aviso fue emitido por el Sistema de Alerta Temprana del SMN a las 5.41 de este domingo y rige para el lunes 12 de octubre.

Según el organismo, las tormentas serán de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y podrían venir acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas.

Las zonas bajo alerta amerilla por tormenta

La jornada comenzará más tranquila. Para la mañana se esperan algunos chaparrones en la zona de los valles, con cielo cubierto, una mínima de 11 grados y una máxima de 17. Las condiciones empeorarían por la tarde con la llegada de las tormentas.

En cuanto a los acumulados, la lluvia podría sumar entre 10 y 20 milímetros, con valores que podrían superarse en algunos puntos. El viento, en tanto, no pasaría de los 35 km/h.

La alerta alcanza a Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú. También comprende al este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches, el sur de Chos Malal y el sur de Minas. En el centro y sur de la provincia, la advertencia se extiende a Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar.

Se emitió una alerta por tormenta en la provincia de Neuquén. Centenario Digital

El nivel amarillo, según la escala del SMN, indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

¿Seguirá lloviendo?

Sí, y por varios días más. Para el resto de la semana se prevén temperaturas similares y lluvias hasta el viernes por la mañana, aunque con mejoras temporarias. Para el martes, por ahora, el mapa del SMN no registra alertas, con una mínima prevista de 12 grados.

Un domingo inestable

La antesala de la alerta fue un domingo gris para la jornada de hoy. El SMN previó lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento, y precipitaciones más generalizadas hacia la noche. La temperatura fue de 9 grados por la mañana a 18 por la tarde, con viento que rotó del noreste al norte y luego al noroeste.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) describió la jornada como "inestable", con una máxima de 20 grados y viento del noreste de 30 km/h, con ráfagas de hasta 36 km/h. Para la noche anticipó "lluvias débiles y dispersas", con ráfagas que podrían llegar a los 41 km/h.

El efecto de El Niño

Detrás de esta seguidilla de días húmedos aparece un actor de escala global. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que El Niño continúa intensificándose y que se espera que alcance una intensidad fuerte durante el período agosto-octubre de 2026.

El último pronóstico climático trimestral del SMN, elaborado el 30 de septiembre para octubre, noviembre y diciembre, señala que el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia serán las zonas con mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal. En el caso del noroeste patagónico, el informe también lo ubica dentro de una zona con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales, con temperaturas medias dentro de los valores normales.

El dato histórico refuerza la tendencia: cinco de las diez primaveras más lluviosas registradas en el país ocurrieron durante eventos de El Niño, según el SMN.

De todos modos, desde el organismo advierten que no conviene leer cada día de lluvia en clave de El Niño. El pronóstico trimestral representa el comportamiento promedio del período y no permite determinar cómo se distribuirán las lluvias semana por semana, por lo que el seguimiento de los avisos diarios sigue siendo la herramienta clave.