Video impactante: dos motochorros le dispararon por la espalda a un jubilado de 72 años para robarle el auto

El hombre fue atacado cuando descargaba mercadería frente a su casa. Al intentar escapar, le dispararon a corta distancia. Está internado en terapia intensiva.

El jubilado de 72 años fue baleado durante un intento de robo en Tapiales, partido de La Matanza.

Un jubilado de 72 años fue baleado por la espalda por dos motochorros que lo interceptaron para robarle el auto en el partido bonaerense de La Matanza . El ataque ocurrió cuando el hombre se encontraba frente a su vivienda y trató de escapar de los delincuentes.

El episodio se produjo el sábado, alrededor de las 20.30, en la calle Riobamba al 200, entre Curapaligüe y Tuyutí, en la localidad de Tapiales . La víctima, un comerciante jubilado, acababa de estacionar su vehículo y estaba acomodando la mercadería que llevaba cuando fue sorprendida por los asaltantes.

Al advertir la presencia de los motochorros, el hombre cerró el baúl y corrió para evitar que le robaran el auto. Sin embargo, los delincuentes le dispararon a corta distancia y lo hirieron en la espalda. La víctima permanece internada en terapia intensiva.

Sin bajarse de la moto, el acompañante disparó a corta distancia y la bala ingresó en el omóplato derecho de la víctima, que cayó al asfalto. Los ladrones escaparon sin llevarse nada.

El testimonio de la familia del jubilado y su estado de salud

Tras el ataque, los vecinos auxiliaron rápidamente a Pedro y lo trasladaron de urgencia a la clínica Los Cedros, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según fuentes de la investigación, el proyectil quedó a apenas un centímetro de la médula, aunque no llegó a comprometer órganos vitales. Ante la gravedad de la lesión, los médicos evalúan realizar una nueva operación en las próximas horas.

Adriana, hija de la víctima, relató a TN cómo fue el ataque: “Sale a buscar algo al auto y ve que la moto pasa. Se queda quieto, espera, y, cuando la moto llega a la esquina, abre el baúl del auto. Ahí se da cuenta de que los tenía en la espalda. Del miedo, corre para el costado y le disparan”.

La hija del jubilado contó detalles del robo.

La mujer agregó que su padre “estuvo consciente todo el tiempo” y que no escuchó si los delincuentes le gritaron algo. “Él tiene 72 años, es jubilado. Si le dijeron algo, no se dio cuenta. Corrió como pudo”, explicó.

Ante la posibilidad de que se tratara de una venganza, Adriana descartó esa hipótesis: “Mi papá se jubiló en 2020. Era vendedor de telas. Con mi vieja no llegaban a cubrir la prepaga y se pusieron a vender tortas. ¿Qué vamos a decir, que fue la mafia de las telas o la de las tortas? ¿Qué enemigo puede tener mi papá?”, ironizó.

La investigación y las medidas de la Justicia

El caso quedó a cargo del fiscal Luciano Borda, titular de la Fiscalía N° 1 de La Matanza, quien se presentó en el lugar junto a la Policía Científica para realizar las pericias.

Por el momento, no hay detenidos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de escape de los motochorros y determinar si participaron en otros hechos similares.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Se espera que este lunes la víctima pueda declarar ante la Justicia para aportar datos que ayuden a identificar a los agresores.