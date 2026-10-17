Detuvieron al padre de Agostina Páez por robo: lo acusan de llevarse $1,5 millones de un comercio

Mariano Páez, padre de la abogada argentina detenida en Brasil por racismo, fue detenido en las últimas horas por un hecho ocurrido en las Termas de Río Hondo.

El padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil por una causa por gestos racistas, volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Esta vez, fue detenido en Santiago del Estero, acusado de participar en el robo de dinero en un comercio de materiales de construcción. La investigación también involucra a su pareja.

El empresario de 58 años, Mariano Ernesto Páez, fue arrestado durante un allanamiento en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. La causa está a cargo del fiscal Emanuel Sabater y busca esclarecer la sustracción de dinero ocurrida el 10 de octubre en un local ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Las Termas de Río Hondo.

Según la reconstrucción de los investigadores, Páez y su pareja, María Emilia Soledad Batule, de 34 años, ingresaron al negocio con la intención de realizar una compra. Mientras una empleada preparaba la factura, habría dejado dinero en efectivo sobre el mostrador del sector de cajas.

La principal hipótesis sostiene que el empresario tomó los billetes a través de la ventanilla de pagos y se los entregó a la mujer que lo acompañaba. Después, ambos se retiraron del establecimiento.

Las cámaras de seguridad del comercio habrían registrado la secuencia y se convirtieron en uno de los elementos de interés para la investigación, según informó el diario El Liberal.

La denuncia fue presentada por el representante legal de la firma y derivó en una investigación del Departamento Robo y Hurto de Las Termas. A partir de las pruebas reunidas, el juez de Control y Garantías Silvio Salice autorizó los procedimientos para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Qué secuestró la Policía durante los allanamientos

Los operativos se realizaron en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la ciudad de Santiago del Estero. Allí, los efectivos detuvieron a Mariano Páez y aprehendieron a Batule, quien quedó vinculada a la causa como presunta coautora.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró $632.600 en efectivo y una camioneta Toyota RAV4 que, de acuerdo con la información difundida, pertenece al empresario. Además, incautó un buzo gris y azul con abertura frontal y franjas blancas, una campera azul y otra turquesa, prendas que podrían aportar elementos para la investigación.

El dinero, el vehículo y la ropa quedaron a disposición de la Justicia. Ambos sospechosos permanecen a disposición de la fiscalía y se prevé que sean indagados en los próximos días.

El escándalo que protagonizó en abril

Meses atrás, Mariano Páez ya había quedado envuelto en una polémica que tomó repercusión nacional. Menos de 24 horas después del regreso de su hija Agostina a Santiago del Estero, el empresario fue filmado en un bar céntrico mientras realizaba gestos similares a los de un mono, los mismos por los que la abogada había sido imputada por injuria racial en Brasil.

Agostina Páez habló sobre los videos virales de su padre, luego de su largo proceso judicial en Brasil.

El episodio ocurrió durante una salida nocturna a Oculta, un bar bailable de la capital santiagueña, y las imágenes se difundieron a través del medio Info del Estero.

Tras la viralización de las grabaciones, el empresario sostuvo que los videos habían sido realizados con inteligencia artificial. Por su parte, Agostina publicó un descargo en sus redes sociales para desvincularse de las acciones de su padre.