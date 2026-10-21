Qué determinó la Justicia sobre el acusado que baleó en la cabeza un hombre cuando conducía una camioneta

La investigación por el ataque a tiros ocurrido en Centenario tuvo un cambio clave tras la muerte de un hombre que había recibido un disparo en la cabeza. Con el fallecimiento de la víctima, la Fiscalía modificó los cargos contra el acusado y solicitó que deje de cumplir prisión domiciliaria para pasar a un régimen de detención preventiva .

La audiencia se realizó este miércoles, luego de que se confirmara la muerte de José Mariano Rivera, quien había sido herido el 12 de octubre. La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto con la asistente letrada Agustina Jarry, pidió que H.E.A.C. permanezca en prisión preventiva por dos meses. El juez Luciano Hermosilla hizo lugar al planteo.

El hecho ocurrió en la calle Santa Teresa de Jesús, cerca de la intersección con Cuba, en Centenario. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el acusado había mantenido una discusión con Rivera antes de que se produjera el ataque.

De acuerdo con la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, Rivera se retiraba del lugar en una camioneta Toyota Hilux, acompañado por un amigo, cuando H.E.A.C. comenzó a seguirlo a pie. En ese momento, el imputado habría efectuado al menos tres disparos contra el vehículo. Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza de Rivera, quien perdió el conocimiento y el control de la camioneta.

Sin posibilidad de continuar la marcha, el vehículo terminó chocando contra el paredón de una vivienda. La gravedad de las lesiones obligó a trasladar de urgencia al hombre al hospital de Centenario. Debido a su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

Claudio Espinoza

Rivera permaneció internado en terapia intensiva durante varios días. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, el 20 de octubre se constató su muerte cerebral y luego se confirmó su fallecimiento.

Cambiaron los cargos tras la muerte de la víctima

La muerte de Rivera modificó la situación judicial del acusado. Hasta ese momento, H.E.A.C. estaba imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, debido a que la víctima permanecía con vida.

Con el fallecimiento, la fiscal Inaudi reformuló los cargos y solicitó que el hecho sea investigado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. La nueva calificación se encuadra en los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la investigación cuenta con diferentes elementos que respaldan la hipótesis acusatoria. Entre las evidencias mencionó registros de cámaras de seguridad que muestran al imputado corriendo detrás de la camioneta y realizando movimientos compatibles con la ejecución de disparos.

Tras el cierre del juicio contra el hombre, un tribunal lo declaró responsable penal.

Además, durante los allanamientos se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las filmaciones. Estos elementos forman parte de las pruebas reunidas hasta el momento para reconstruir lo ocurrido e identificar la participación del acusado. Sin embargo, el arma que habría sido utilizada durante el ataque todavía no fue encontrada.

Otro punto pendiente es la autopsia. Al momento de la audiencia, el procedimiento aún no se había realizado debido a las intervenciones vinculadas con la ablación de órganos de la víctima.

La defensa no se opuso a la reformulación de los cargos. Por ese motivo, el juez Luciano Hermosilla tuvo por modificada la imputación, que ahora contempla el homicidio consumado y el agravante por el uso de un arma de fuego.

Por qué ordenaron la prisión preventiva

Además de modificar la calificación legal, la Fiscalía solicitó que el acusado deje la prisión domiciliaria que cumplía hasta ese momento y pase a una unidad de detención bajo el régimen de prisión preventiva.

Inaudi fundamentó el pedido en el agravamiento de los cargos y en el aumento de la pena que podría recibir en caso de ser condenado. También advirtió sobre la existencia de riesgo de fuga.

Entre los argumentos expuestos, señaló que el imputado tiene un arraigo precario en el país y que cuenta con una orden de expulsión que todavía podía apelar. A esto se sumó que no había sido localizado durante los primeros allanamientos realizados en el marco de la investigación.

La fiscal también planteó una dificultad concreta para sostener la medida que se encontraba vigente: la propietaria de la vivienda donde H.E.A.C. cumplía la prisión domiciliaria había comunicado, el día anterior a la audiencia, que ya no quería alojarlo.

Ante la falta de otro domicilio disponible, el Ministerio Público Fiscal consideró que no estaban dadas las condiciones para mantener la detención bajo esa modalidad. La defensa, por su parte, aclaró que la pérdida de la vivienda no se produjo por un incumplimiento de las condiciones impuestas al acusado. Según explicó, la decisión de la propietaria estuvo relacionada con lo ocurrido y adelantó que intentaría conseguir otro lugar donde pudiera cumplir la medida.

El juez dispuso dos meses de detención

Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Luciano Hermosilla resolvió que el acusado pase a prisión preventiva por dos meses. Para tomar la decisión, consideró que la muerte de Rivera y la modificación de la calificación legal incrementaron el riesgo de fuga. De esta manera, hizo lugar al pedido de la fiscal Inaudi y de la asistente letrada Agustina Jarry.

El plazo dispuesto mantiene el período establecido originalmente el 16 de octubre, cuando se había ordenado la medida cautelar en el marco de la investigación.

La causa continuará con la nueva imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras la Fiscalía avanza con la investigación para reunir y analizar las pruebas relacionadas con el ataque ocurrido en Centenario.