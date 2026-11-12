Desarmaron un aguantadero en Neuquén: había 12 personas y retiraron dos camiones de basura

El operativo se realizó en un terreno ubicado en la esquina de Correntoso y Domuyo, donde vecinos habían denunciado ingresos ilegales y acumulación de residuos.

Un terreno privado ubicado en la esquina de Correntoso y Domuyo en Neuquén fue escenario este miércoles de un operativo conjunto entre la Policía y la Municipalidad , que permitió desalojar a las personas que permanecían en el lugar y retirar una importante cantidad de residuos acumulados. Trabajaron varias horas para llevar adelante la limpieza.

Según informó el subsecretario de Limpieza Urbana , Cristian Haspert , a LM Neuquén al momento del procedimiento había 12 personas en el interior del predio y los equipos municipales retiraron al menos dos camiones completos de basura.

La intervención se concretó después de reiteradas denuncias de vecinos, que advertían sobre el ingreso de personas al terreno y su utilización como aguantadero. De acuerdo con lo explicado por Haspert, se trataba de una propiedad privada que durante un tiempo estuvo cubierta con carteles publicitarios que funcionaban como una especie de cerco perimetral. Detrás de esos anuncios, el predio había quedado prácticamente oculto a la vista desde la calle.

El funcionario explicó que la situación del inmueble también estaba atravesada por un conflicto vinculado con la titularidad. Según indicó, hubo una operación de venta mientras la propiedad se encontraba en sucesión y todavía no estaba claro quién era el responsable de hacerse cargo del terreno. En ese contexto, el lugar quedó sin mantenimiento y, según las denuncias recibidas, comenzó a ser ocupado de manera habitual.

Claudio Espinoza

“Había muchísima cantidad de denuncias de que entraba gente de forma ilegal al predio. Lo utilizaban como aguantadero”, señaló Haspert. El subsecretario agregó que, de acuerdo con los reclamos, llegaban a permanecer allí hasta 15 personas por día, donde dormían y acumulaban ropa y otros elementos. También se registraban situaciones de falta de higiene y conflictos que afectaban la convivencia con quienes viven en los alrededores.

Los vecinos, según relató el funcionario, debían convivir con olores, gritos y peleas, además de la preocupación por lo que ocurría dentro de un espacio que desde el exterior no permitía ver con claridad las condiciones en las que se encontraba.

Claudio Espinoza

Operativo de desalojo y limpieza

El operativo de este miércoles pudo concretarse después de que se retiraran los carteles publicitarios que cubrían el frente del terreno. Haspert explicó que, una vez desmontada esa estructura, el predio quedó abierto y se pudo planificar el ingreso junto con la comisaría de la zona.

El procedimiento se organizó en dos etapas. Primero intervino la Policía para desalojar el lugar y garantizar las condiciones de seguridad. Una vez que los efectivos terminaron esa tarea, ingresaron los trabajadores municipales para realizar la limpieza y retirar los residuos acumulados.

“Esperamos que actúe la Policía y después llegamos nosotros”, explicó Haspert, quien señaló que el protocolo busca evitar que los empleados municipales queden expuestos a situaciones de violencia durante este tipo de intervenciones. “Al empleado municipal quizás le tiran una piedra”, advirtió.

Con el predio despejado, las cuadrillas avanzaron con el retiro de basura, ropa y distintos elementos que se habían acumulado en el interior. El resultado fue la carga de dos camiones completos, aunque el funcionario estimó que el volumen retirado pudo haber sido incluso mayor. “El lugar quedó impecable”, afirmó.

Haspert recordó que el terreno ya había recibido dos multas por falta de mantenimiento e higiene. Además, explicó que, una vez que el municipio puede intervenir en un espacio de estas características, los costos de las tareas de limpieza pueden ser trasladados al propietario.