Asesinato macabro: encontraron muerta y carbonizada en un viñedo a una reconocida influencer

La tiktoker de 29 años, que contaba con más de 250 mil seguidores, fue hallada asesinada. Hay dos detenidos.

La influencer francesa Sonia Bellina , de 29 años, fue encontrada muerta y parcialmente carbonizada en un viñedo de Saint-Gilles, cerca de Nimes, en el sur de Francia. La joven, que tenía más de 250 mil seguidores en TikTok, había viajado a su ciudad natal para visitar a su madre. La investigación apunta a un crimen cometido con extrema violencia.

El caso comenzó el miércoles 12 de agosto, cuando un trabajador agrícola encontró el cuerpo de una mujer mientras se dirigía a trabajar en los viñedos. El hombre dio aviso a la Policía y poco después llegaron al lugar efectivos y un juez.

En la zona todavía podían observarse hojas de vid quemadas y cenizas. Un testigo relató a medios locales que, cuando fue encontrado el cuerpo, todavía se veían volutas de humo, lo que indicaba que el fuego se habría iniciado poco tiempo antes.

Una semana después del hallazgo, la Fiscalía confirmó que la víctima era Sonia Bellina mediante un análisis de ADN. La identificación se produjo luego de que su familia denunciara su desaparición y comenzaran a circular rumores sobre su paradero en las redes sociales.

Dos hombres quedaron detenidos

El miércoles 19 de agosto, la Fiscalía de Nimes informó la detención de dos hombres, ambos de aproximadamente 30 años, sospechados de estar vinculados con el asesinato.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes por hechos de violencia y portación de armas y, según los investigadores, habría sido la última persona que tuvo contacto con Bellina durante la noche en la que desapareció.

La investigación también se concentra en un vehículo considerado sospechoso que fue visto en la zona durante esa misma noche. Los dos hombres permanecen bajo custodia policial mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió con la influencer.

La denuncia de la familia

Según contó la hermana de Bellina a medios locales, la joven vivía en París y había viajado a Nimes para pasar unos días con su madre. En TikTok publicaba contenidos relacionados con humor, moda y belleza y había alcanzado una comunidad de alrededor de 250 mil seguidores.

“Salió una noche y nos dijo: ‘Voy a ver a alguien y vuelvo’”, relató su hermana. Según su testimonio, el teléfono de Sonia dejó de funcionar alrededor de las 2 de la madrugada y, desde entonces, la familia intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta.

“Se cruzó con el tipo equivocado en el momento equivocado. Espero que encuentren a su asesino”, sostuvo.

El abogado de la familia, Mourad Battikh, calificó el hecho como “un asesinato de una brutalidad inusual” y cuestionó la forma en la que fue abandonado el cuerpo, al señalar que había sido dejado en los viñedos “casi arrojado como un desecho”.

La familia también denunció haber recibido mensajes ofensivos y haber sido víctima de acoso en redes sociales luego de que el caso tomara estado público. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades de los dos detenidos.