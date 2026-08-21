Un niño de seis años murió en la escuela: acusan a una docente de agredirlo por no hacer las tareas

El menor se desmayó en clase tras recibir una cachetada por parte de su maestra. La familia exige justicia y las autoridades iniciaron una investigación.

El niño fue derivado de urgencia a un hospital cercano, pero según los médicos ingresó sin vida.

Un niño de seis años murió dentro del aula de una escuela privada en la India segundos después de recibir una agresión física por parte de su docente , quien según la acusación de los padres, lo increpó por no haber realizado las tareas escolares.

El menor, un estudiante de nivel preescolar identificado como Pranay Teja , fue derivado de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos constataron que ingresó sin vida.

La familia de la víctima desmintió cualquier versión sobre afecciones de salud previas y aclaró que el niño asistió al colegio en perfectas condiciones .

A su vez, los familiares apuntaron contra la escuela porque no recibieron la notificación correspondiente de la emergencia y porque el personal del establecimiento intentó asentar en el centro médico que el alumno se había desmayado en el recreo mientras jugaba en el patio.

Frente a las irregularidades, familiares y vecinos del menor llevaron cabo una serie de protestas en las puertas del hospital para exigir sanciones penales inmediatas tanto para la docente involucrada como para los directivos del colegio privado Little Garden School.

El hecho derivó en el inicio de una causa penal, mientras que el cuerpo del nene fue trasladado a la morgue judicial para la realización de una autopsia que permitirá establecer con precisión la causa médica del deceso.

Así se desplomó el niño, según las cámaras de seguridad

Durante las primeras investigaciones policiales llevadas a cabo en el establecimiento educativo ubicado en la ciudad de Visakhapatnam, las fuerzas de seguridad y los familiares procedieron a la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el aula.

En las imágenes se observa a la docente reprendiendo al menor. Luego, le propina un golpe con la mano y agita un objeto rígido. Por último, el niño cae desvanecido sobre la maestra, que lo sostiene intentando reanimarlo y ponerlo de pie.

"Anoche estuvo jugando feliz y esta mañana se despertó bien. No tenía fiebre viral ni ningún otro problema de salud", dijo el papá de la víctima, según declaraciones reproducidas por medios locales.

Asimismo, al hacer referencia al registro de las cámaras, indicó: "Cuando revisamos las imágenes de las cámaras de seguridad de la escuela, se veía que la maestra lo asustó. Lo golpeó y debido al susto y al miedo, se desplomó allí mismo".

"Quería ir a la escuela", el desgarrador testimonio del padre del niño

"Por la mañana, alrededor de las 8:00, mi hijo se despertó y dijo que quería ir a la escuela. Insistió en ir", declaró el padre del menor respecto a la secuencia previa al hecho. Y agregó: "Pensamos: 'Bueno, los exámenes se acercan, así que dejémoslo ir'".

"Él dijo: 'Está bien, papá, me voy', y se fue a la escuela", agregó el progenitor ante los medios de prensa.

"Nadie de la escuela me llamó. Me llamaron los cocineros locales que trabajan cerca de la casa de mi cuñado", cuestionó el hombre, quien también reveló: "El médico nos dijo que había fallecido media hora antes de llegar al hospital".

La respuesta oficial ante la tragedia

El Departamento de Educación Escolar del estado de Andhra Pradesh calificó el suceso como sumamente lamentable y doloroso, confirmando la apertura de un expediente administrativo en forma paralela al proceso judicial.

Para la evaluación del caso, el gobierno estatal conformó un comité de investigación de tres integrantes compuesto por el Director Regional Conjunto (RJD) de Visakhapatnam, el Oficial de Educación del Distrito (DEO) y el Oficial de la División de Ingresos (RDO).

En este marco, el ministro de Educación y Tecnologías de la Información estatal, Nara Lokesh, se pronunció a través de un mensaje público en la red social X para ratificar el inicio de acciones legales contra la docente involucrada y las autoridades del establecimiento.

"Es desgarrador que Pranay Tej, de seis años, haya perdido la vida debido a una paliza que le propinó un profesor en la escuela privada Little Garden de Visakhapatnam. Estamos tomando medidas legales contra los culpables y la dirección de la escuela", señaló.

Y completó: "Expreso mis más sentidas condolencias a los padres de Pranay Tej. Manténganse fuertes. La pérdida que han sufrido es irreparable. Nuestro gobierno los apoyará en todo lo posible".