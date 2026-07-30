La Joaqui quebró en llanto y habló de "la tercera en discordia" tras la ruptura con Luck Ra

La ruptura entre los cantantes revolucionó las redes sociales y ambos emitieron un comunicado. Sin embargo, hay rumores sobre el vínculo de Luck Ra con otra famosa.

Tras varias semanas de especulaciones y sin actividad en sus redes sociales, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de su relación de casi dos años. Los artistas se encargaron de terminar con las versiones sobre la ruptura y aclararon que se terminó el amor aunque la decisión habría sido unilateral.

“Fue una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares”, escribió la cantante en su perfil de redes sociales dejando en claro que la decisión la tomó Luck Ra.

Al mismo tiempo, aclaró que la la ruptura está vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas” y no por una mala relación con Shaina y Eva, las hijas de la cantante, que, según ella, “siempre amó” y fue recíproco.

En ambos comunicados, los protagonistas descartan que haya habido una tercera persona en discordia, sin embargo, Romina Scalora deslizó que una famosa cantante del entorno habría podido generar la crisis.

“¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada”, lanzó la panelista del programa de Ángel de Brito y ante la consulta del conductor de a quién se refería, Scalora señaló a Tuli Acosta. “Ah, sí, la nombramos acá. Sí, que yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja”, acotó de Brito, sosteniendo el rumor.

Fiel a su estilo, y mientras se encontraba terminando su rutina de entrenamiento, Acosta publicó un video en el que se la veía posando con sus manos en jarra, luciendo su figura y luego bailando. Como si fuera poco, la cantante también respondió con una llamativa frase: “Ni idea, yo ando en mi mundo”.

El fuerte descargo de La Joaqui en su programa

La palabra de La Joaqui llegó tras las versiones de "terceros en discordia" y se encargó de desmentir en su programa "PLP" de Luzu TV y desmintió rumores. "Lo sigo amando, por eso le deseo lo mejor, yo me quería casar, quiero aclarar que no hay terceros en discordia, no hay celos, tuvimos una relación muy sana, no quiero involucrar a nadie", explicó corriendo de la escena a su colega.

Al mismo tiempo, explicó que el cantante sigue siendo el amor de su vida y que para ella: "El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más. Eso no lo hace una mala persona".