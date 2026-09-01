Le dieron el alta al intendente de El Chañar: cuál fue su preocupante diagnóstico

Gonzalo Nuñez estaba internado desde este último sábado en una clínica tras una descompensación.

El intendente de San Patricio del Chañar , Gonzalo Núñez , recibió el alta médica en el transcurso de este martes, luego de permanecer internado en una clínica de esta ciudad desde el pasado sábado. El municipio de El Chañar estaba acéfalo tras su descompensación que lo obligó a permanecer fuera de sus funciones.

Desde el Despacho de Intendencia confirmaron que Núñez había sido trasladado primero al Hospital Alicia Cruz de San Patricio del Chañar y luego derivado a la Clínica Leben Salud , donde estaba bajo seguimiento médico.

Transcurrido más de 48 de permanecer en internación, fue dado de alta durante esta jornada. Según confirmaron fuentes oficiales cercanas al municipio, el jefe comunal sufrió un accidente cerebrovascular ( ACV ) isquémico. De acuerdo a la definición de la OMS, se trata de "síndromes clínicos caracterizados por la aparición rápida de signos de trastornos neurológicos que duran más de 24 horas o llevan a la muerte".

Cuál es el estado de salud

La confirmación de su alta médica provino de la misma Municipalidad de San Patricio del Chañar. Emitieron un comunicado en el que señalaron que se informa a la comunidad que, en el día de la fecha, el intendente municipal recibió el alta médica, “tras evolucionar favorablemente”.

También confirmaron a LM Neuquén que Nuñez "se encuentra estable y en buen estado de salud", dado que "todos los estudios y chequeos médicos que se le realizaron dieron resultados positivos".

Respecto a la conducción del municipio durante este periodo, en el comunicado aclararon que “el intendente continuará con su proceso de recuperación y retomará progresivamente sus tareas habituales al frente de la gestión municipal”.

Se aclaró que el intendente sigue en funciones y retomará paulatinamente la agenda municipal.

Finalizaron el comunicado con un agradecimiento especial a la comunidad "por el afecto, la preocupación y el constante acompañamiento recibido por parte de los vecinos y vecinas, del equipo de trabajo y de las instituciones durante estos días".

Viceintendenta en problemas

Se aclaró que el intendente continuará en el cargo, particularmente ahora que recibió el alta y retomará gradualmente la agenda. Porque la Carta Orgánica local establece que, ante una ausencia del intendente, la responsabilidad recaería en la viceintendenta. En este caso, en Verónica González, quien preside el Concejo Deliberante desde 2023.

El problema es que González enfrenta, junto a la concejal Mónica Barrera, una imputación por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque todavía no llegó a la formulación de cargos, por audiencias suspendidas.

Según confirmó LM Neuquén, la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Juan Narváez, investiga la aprobación de una ordenanza que habría regularizado de manera irregular un terreno de origen municipal en favor de Barrera, sin seguir el procedimiento habitual, según la denuncia presentada por un grupo de concejales opositores a la gestión de Núñez.

Ambas mantienen su presunción de inocencia mientras el proceso está en curso. Una de las defensas atribuyó la causa a "motivaciones políticas".