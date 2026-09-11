Arrancó la carrera de los bancos por colocar créditos hipotecarios

El primer préstamo se dio en la Patagonia. Un cliente del Banco Hipotecario de Santa Cruz que obtuvo $50 millones a 180 cuotas.

Los bancos c omenzaron a ofrecer créditos hipotecarios del programa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES a sus clientes. Ya publican la oferta de préstamos, que por ahora se concentran solo en las 13 entidades que licitaron el pasado 7 de septiembre los primeros $200.000 millones en plazo fijo a 1 y dos años que colocó el Banco Central.

Según trascendió e l Banco Hipotecarios ya firmó la primera escritura de hipoteca con un cliente de la Patagonia para la compra de una vivienda. “Esta primera escritura representa un paso significativo en la implementación del programa destinado a fortalecer el acceso al crédito hipotecario para vivienda y reafirma el compromiso del banco con el financiamiento habitacional de las familias argentinas”, informó la entidad.

Se trata de un crédito de $50 millones de pesos por 180 meses a una tasa anual del 7,5% mas UVA a una persona de Santa Cruz. Es de recordar que la Unidad de Valor de Adquisición equivale a $533,45 y que entre el 10 de septiembre de 2025 y el mismo mes de este año subió 33,77%. Eso implica que un cliente hubiera tomado un crédito hace un año con las mismas condiciones que se ofrecen ahora la tasa anual del crédito seria de 41,77% , mas los gastos.

Eso implica que los bancos van a apuntar sus cañones hacia jóvenes profesionales de buenos ingresos, que son los que estarían en condiciones de sostener ese costo financiero. No se trata de un préstamo barato.

No obstante, hay que tener en cuenta que como la UVA sigue a la inflación, lo mas probable es que también su tasa de incremento disminuya en paralelo. La inflación a un año ahora se ubicaría en un 20%, según estiman los analistas. Por eso el costo de un hipotecario bajaría en unos 10 puntos a 12 meses.

De lograrse una tasa de inflación relativamente normal en Argentina, del 0,2% o 0,4% mensual el componente UVA perderá peso en la conformación del costo general.

Los bancos argentinos salieron a apoyar

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) que nuclea a las entidades de capital nacional ya anunció su respaldo a los Hipotecarios del FGS.

"Para ADEBA el programa a anunciado por el gobierno es positivo. Por un lado le asegura rendimientos reales positivos para el FGS durante todo el período de la inversión, y por otro lado canaliza recursos de largo plazo hacia el crédito hipotecario para la vivienda. Además, tiene la virtud de ser competitivo entre los participantes", señaló la entidad.

Los bancos adaptan su oferta

No es que las entidades financieras no tuvieran en oferta sus propios programas de hipotecarios, pero estaban realmente dormidos.

Ahora comenzaron a adaptarse a las condiciones fijadas por el gobierno. El Supervielle ofrecía UVA + 15% y los redujo al 7,5%. También redujo el ingreso familiar de ingreso de $5 a $3 millones.

El Banco Galicia la bajó del 9,5% al 7,5%. El Patagonia ofrece al 8,5% mas UVA, pero no serian fondos del FGS.

Galicia, por su parte, redujo su tasa del 9,5% al 7,5%, con un máximo de hasta 20 años para devolverlo y financian hasta el 70% del valor de tasación y/o escrituración. Mientras que el Patagonia la llevó del 9,7% al 8,5%, con un tope de hasta 30 años.

Bancos como el Ciudad, BBVA, ICBC y Nación, ya tenían ofertas de préstamos para vivienda con garantía real, pero con mejores tasas que las del nuevo programa.