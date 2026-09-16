Doble vara: un reconocimiento a las escuelas evangélicas que las públicas distan de conseguir

A instancia de la pastora y legisladora Nadia Márquez, el Senado distinguió a un centenar de establecimientos del credo de la dirigente neuquina. El gesto contrasta con el tratamiento del gobierno nacional a la educación pública.

En una evidente muestra de sintonía fina entre el oficialismo gobernante y las iglesias evangélicas , el Senado hizo esta semana un reconocimiento oficial a la labor de un centenar de instituciones educativas pertenecientes a ese credo religioso, que ha ganado espacios de poder significativo durante la gestión libertaria .

La senadora neuquina y pastora evangélica, Nadia Márquez , fue la promotora del reconocimiento de la Cámara alta que tuvo, sin embargo, una notoria ausencia para la foto: la de la titular del Senado, Victoria Villarruel .

Según se informó oficialmente, fueron 110 los establecimientos pertenecientes a 15 provincias que recibieron un diploma “por su aporte a la educación”. En la ocasión, Márquez reivindicó "el derecho de las instituciones educativas evangélicas a desarrollar su identidad y su proyecto educativo en el marco de la libertad religiosa". Además, subrayó "la importancia de la participación también en los ámbitos donde se toman decisiones públicas".

La ceremonia también tuvo como oradores al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y al director nacional de Educación Pública de Gestión Privada, Social y Cooperativa, Patricio Barber Soler.

Evangelismo educativo en Neuquén

A diferencia del avance del evangelismo en el gobierno libertario, las escuelas evangélicas tienen un peso más bien simbólico en el país. Comparadas con las católicas, hay una relación de 24 a 1.

Sin embargo, en Neuquén la situación es diferente. En efecto, en la provincia la relación entre las instituciones de la Iglesia Católica con las escuelas pertenecientes al credo al que pertenece Márquez es de 2,2 a 1, según los registros del Consejo Provincial de Educación (CPE). Neuquén figura en el cuarto lugar de todas las jurisdicciones del país con mayor cantidad de oferta educativa privada evangélica, solamente superada por Buenos Aires, CABA y Santa Fe.

El escenario de la educación privada es diverso, no tan solo en Neuquén, sino en todo el país, pues conviven las instituciones laicas con las confesionales, y en algunos casos en la provincia de Neuquén reciben aportes de parte del gobierno para su funcionamiento.

En el país, la situación también adquiere otros rasgos, ya que hay jurisdicciones con distintos presupuestos, escalas salariales y también en calidad educativa.

No deja de ser significativo que haya un reconocimiento explícito de parte de las máximas autoridades del Estado a la educación privada religiosa, algo que no se evidencia con la pública, que viene sintiendo el rigor de las restricciones en las asignaciones de recursos.

Una muestra del trato del actual gobierno con la educación estatal se refleja en el proyecto de Presupuesto 2027 que esta semana fue enviado a la Cámara de Diputados de la Nación. Por caso, el Fondo de Compensación Salarial Docente previsto para el año que viene registra una contracción del 55,1% nominal en comparación con el 2026. Esta reducción profundizará la pérdida acumulada frente a la inflación histórica desde 2023.

En esa línea, el crédito proyectado ($0,49 billones) registra un ajuste del 10,5% nominal respecto a 2026. Al contrastarlo contra la meta de inflación proyectada del 18% para 2027, refleja una quita en la capacidad de compra de los beneficios estudiantiles. Mientras que el programa Conectar Igualdad no contempla crédito presupuestario asignado para el ejercicio 2027.

Para muestra, sobra un botón.