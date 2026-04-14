Ahora sí, Milett Figueroa confirmó su separación de Marcelo Tinelli

La modelo habló con la prensa peruana y confirmó los rumores que circulaban en torno a la relación con el conductor. Qué dijo Milett.

Luego de varios ida y vuelta a lo largo de la relación, Milett Figueroa confirmó en la televisión peruana una noticia que impactó pero no sorprendió: su separación del histórico conductor Marcelo Tinelli . En medio de los rumores que se habían instalado, la modelo lo confirmó en su país natal.

"Yo espero que lo puedan respetar, se terminó la relación. Estoy tranquila con mi decisión", dijo Milett tras ser consultada por el fin de su vínculo amoroso y soltó sorpresivamente: "Las especulaciones hablan más de quién las crea que de quien realmente están hablando".

Rápidamente, tras conocer los dichos de la modelo que estaba en una relación con Tinelli desde noviembre de 2023, el mundo del espectáculo nacional estalló y empezaron a reflotar distintas hipótesis sobre lo sucedido.

Yanina Latorre sobre separación Milett Tinelli

Qué dijo Yanina Latorre en su programa Sálvese Quién Pueda (SQP)

"Le acabo de escribir a Marcelo, todavía no me contestó, ‘Milett acaba de decir que se separaron en marzo, ¿Qué pasó?'", dijo la picante periodista de chimentos Yanina Latorre y profundizó sobre su hipótesis: "Para mi no están separados desde este marzo. Me pareció raro que Marcelo nunca me dijo nada cuando contamos que estaban separados".

Las declaraciones del Tirri que daban indicios dela separación

Luciano “El Tirri” rompió el silencio en medio de los rumores de crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y explicó cómo fue el festejo de cumpleaños del conductor, donde la modelo no estuvo presente. En diálogo con LAM, el primo del conductor sorprendió al contar que no se trató de una gran celebración, sino de un encuentro íntimo y familiar. “Fue algo muy íntimo, todos los hijos y yo, que a veces me considero un hijo más”, relató.

Por qué Milett Figueroa no estuvo en el cumpleaños de Marcelo Tinelli

El músico detalló que la reunión tuvo un tono emocional, lejos del perfil mediático que suele rodear al icónico conductor. “No hubo fiesta, hicimos una especie de confesionario, cada uno contó lo que venía haciendo, hasta Lolo contó su experiencia, me emocioné”, expresó, destacando el clima de cercanía que se vivió durante la noche. Según explicó, la prioridad fue compartir entre los presentes y fortalecer los vínculos familiares.

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Consultado por la ausencia de la peruana, fue cauto y evitó dar definiciones contundentes, aunque sus palabras alimentaron las versiones de distanciamiento. “Milett no fue, no se tocó mucho el tema ese, no dio para hablar, fue más importante conectar los que estábamos”, afirmó. Además, marcó una distancia temporal en el vínculo: “Yo no la veo desde que hicimos el reality allá”.

En esa misma línea, dejó entrever que ambos estarían enfocados en sus propios caminos. “Cada uno tomó su rumbo, después de casi cuatro meses de la grabación cada uno empezó a hacer sus cosas”, sostuvo. Sin confirmar una ruptura, sus declaraciones sugieren que la pareja atraviesa un momento de incertidumbre, con agendas y proyectos separados.