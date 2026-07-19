Marcelo Tinelli rememoró sus encuentros con Xuxa: "Pensé que iba a ser la mamá de mis hijos"

El conductor aseguró que tuvo chances de concretar un romance con la brasileña, pero que no se animó.

Marcelo Tinelli volvió a abrir el archivo de su extensa trayectoria televisiva y sorprendió al revelar una anécdota personal relacionada con dos grandes figuras internacionales que pasaron por VideoMatch: Xuxa y Thalía. En una charla en Infobae Mundial, el conductor repasó aquellos encuentros y admitió que en su momento imaginó una historia de amor con la cantante brasileña.

Todo comenzó cuando Yiyo Garcilazo le preguntó si alguna vez había dicho que la ídola brasileña podría haber sido la madre de sus hijos. el presentador no esquivó la respuesta y confirmó la versión: “Sí, yo ayer lo dije. Le dije ayer que yo me imaginé que Xuxa podía ser la mamá de mis hijos. Estuve cerca, pero no concreté” .

El conductor también habló de su encuentro con Thalía y reconoció que se quedó paralizado frente a la artista mexicana. “Con Thalía me tendría que haber animado, pero me quedé tenso. Me cag... Me imaginé a Xuxa, la madre de mis hijos. No me dio bola, por diferentes motivos ”, contó entre risas durante la entrevista.

Al recordar aquellas emisiones de VideoMatch, el ex presidente de San Lorenzo fue autocrítico y aseguró que no supo aprovechar las oportunidades que tuvo con las estrellas internacionales que visitaron su programa. “Yo la recibí y realmente cuando hoy vi el video, fui muy quedado en ese momento”, expresó al hablar de Thalía.

"YO PENSÉ QUE XUXA IBA A SER LA MADRE DE MIS HIJOS"



Marcelo Tinelli recordó el amor que sentía por la conductora brasileña.



El programa completo en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/gpId12MoTy — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) July 17, 2026

Incluso reveló una particular reacción de sus hijas al ver las imágenes de aquella visita televisiva. “Mis hijas me empezaron a cuestionar: ‘Pero qué, ¿saliste con Thalía?’. No, me hubiera encantado, pero me quedé cuando la vi. Mirá lo que me dice, yo un nabo total”, recordó.

En tono humorístico, el conductor comparó su actitud con la de un entrenador que no se anima a atacar. “No metí tres delanteros. ¿Sabés qué? Siento que fui el técnico inglés. Metí el cu... atrás. Hoy dije: ‘Wow, pero tremendo’, me quedé”, lanzó entre carcajadas.

Tinelli prefirió no hablar de Milett Figueroa

Durante la charla también surgió el recuerdo de Milett Figueroa, su última pareja, aunque el conductor intentó volver al tema original. “Bueno, sí, hablé, está bien, pero estamos hablando de Thalía, porque si no pasamos a Milett. O sea, no puede ser ”, bromeó ante las preguntas del panel.