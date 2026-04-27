Lautaro De La Iglesia debutó en Imola y llegó a sumar puntos

El neuquino corrió por primera vez a nivel internacional en el Gran Turismo Italiano el último fin de semana.

Luego de dejar el Turismo Carretera , el piloto neuquino tuvo su primer fin de semana oficial en el automovilismo internacional. Lautaro De La Iglesia cumplió una buena tarea en el Gran Turismo Italiano con el auto que prepara el Imperiale Racing y el cual comparte con el húngaro Phillippe Denes.

Se trata de un Lamborghini Huracán GT3, vehículo que finalizó en el décimo puesto la carrera del sábado y en el noveno lugar en la del domingo. En ambos casos, la ubicación les permitió estar en la zona de puntos.

Este debut, además, tuvo el aliciente para Lautaro que corrió en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola.

gran turismo italiano de la iglesia

En la segunda carrera mencionada, De la Iglesia protagonizó una remontada interesante, tras incorporarse a la competencia en el segundo relevo. Su ingreso a pista se produjo a los 25 minutos del total, momento en el que reemplazó a su compañero Denes, quien había iniciado la carrera.

Cuando Lautaro retomó el trazado, lo hizo desde el decimocuarto lugar, pero con una conducción sólida y constante logró escalar posiciones hasta cruzar la meta en el noveno puesto. El argentino completó once giros de las 28 vueltas que tuvo el recorrido total, igual cantidad que las cumplidas por la unidad vencedora.

El auto ganador fue el BMW del equipo Ceccato Racing, tripulado por los pilotos Jens Klingmann y Raffaele Marciello, quienes superaron a De la Iglesia y su compañero por una diferencia de 13 segundos al final de la competencia.

de la iglesia lautaro italia

"Después de una muy divertida final logramos entrar nuevamente en los puntos. Primer fin de semana arriba de esta bestia y en esta locura de circuito ! Muchas ganas de trabajar para lo que viene!", escribió Lautaro en sus redes sociales tras la segunda carrera.

Ahora, tras esta primera experiencia positiva, el piloto argentino aguarda con expectativas la siguiente fecha del campeonato. La cita será en el autódromo de Vallelunga "Piero Taruffi", de la ciudad Vallelunga. La actividad se desarrollará durante los días 22, 23 y 24 de mayo próximos.

Chiriotti, el neuquino ganador en la Fórmula 3 Metropolitana

El fin de semana tuvo dos accidentes impactantes que afortunadamente no pasaron a mayores. Luego de los palos que se pegaron Cristian Galeano el sábado y Benjamín Traverso el domingo, las carreras de la Fórmula 3 Metropolitana se disputaron con normalidad.

En la primera de ellas, el neuquino Tiago Chiriotti (Cepeda Racing), quien se adueñó del primer lugar y después aguantó los intentos de sus colegas Stefano Polini (Satorra Competición) y Fran Olaverría (Claviere 3 Pro Racing).

Con buenas maniobras defensivas, el neuquino logró su segunda victoria en la categoría, luego de la obtenida el año pasado en Buenos Aires.

tiago chiriotti 2

En la segunda, Chiriotti no pudo largar por un problema en su auto durante la vuelta previa. Además del impactante accidente de Traverso, la carrera fue ganada por Malek (Satorra Competición) que había largado noveno y tuvo una gran final. Lo siguieron Gianfranco Bárbara (AA Racing) y Agustín Sexe (Claviere 3 Pro Racing).