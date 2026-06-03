Todo quedó grabado: discutió con su compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

En las últimas horas se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad de la carnicería. Así descubrieron a la mujer, que ya fue despedida.

La mujer fue imputada por lesiones leves y su compañero de trabajo se encuentra estable.

En las últimas horas se conoció una fuerte denuncia tras un hecho ocurrido en una conocida carnicería. Una mujer discutió con un compañero y como venganza le puso veneno para ratas en el mate. Toda la secuencia quedó registrada.

El hecho ocurrió en la localidad de Corral de Bustos, provincia de Córdoba , en la carnicería donde ambos trabajaban. El caso tomó relevancia tras la difusión de imágenes de las cámaras de seguridad del local.

Allí se puede ver cómo la mujer aprovechó un momento en el que se encontraba sola en la cocina del comercio, para poner una pastilla de raticida en el termo de agua.

La secuencia muestra también cómo intenta disimular lo que realizó: comienza a caminar entre las bateas con pollos y luego vuelve al lugar donde está el termo y lo mueve para mezclar el veneno con el agua, antes de regresar a sus tareas habituales.

El hombre de 33 años se preparó un mate sin notar ninguna alteración en el sabor ni en el aspecto de la bebida. Poco después de ingerir varios sorbos, comenzó a experimentar mareos, náuseas, vómitos y diarrea, por lo que debió solicitar ayuda médica de urgencia. Terminó internado por intoxicación.

Córdoba - discutió con su compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

El trabajador fue diagnosticado con una intoxicación severa con raticida

El trabajador fue trasladado a un sanatorio cercano, donde lograron diagnosticarle un cuadro de intoxicación severa. Los médicos consultaron sobre sus últimas comidas y bebidas, ya que los síntomas se presentaron de manera repentina.

"El envenenamiento fue en el agua caliente, pero no tocó la carne. La Municipalidad controló la carne", declaró Facundo, propietario de la carnicería. Asimismo, aclaró que no existieron episodios previos de violencia ni acoso entre los empleados y que la mujer ya no integra el equipo de trabajo.

veneno mate

"Esta chica cometió esta locura, no sabemos por qué ni cómo. Ya no trabaja acá", declaró Facundo respecto al insólito episodio ocurrido en su local.

El informe médico elaborado tras la urgencia confirmó la presencia de raticidas en el organismo del afectado, lo que motivó a la justicia a requisar tanto el termo como el mate para realizar análisis exhaustivos. La rápida intervención médica permitió estabilizar a la víctima, que se recupera favorablemente aunque continúa bajo seguimiento.

La mujer fue detenida tras envenenar a su compañero

Al día siguiente, una de las propietarias de la carnicería "El Señor de los Novillos" presentó la denuncia ante las autoridades, junto a las grabaciones que complican aún más a la acusada. A partir de esa presentación, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda de la sospechosa.

carnicería cordoba

Durante el procedimiento se secuestró su celular y una sustancia que sería compatible con la utilizada en el episodio investigado. Posteriormente la mujer, de 46 años de edad, fue detenida mientras continúa el avance de la causa judicial.

Con las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos, a cargo de la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, dispuso la detención de la mujer, que quedó imputada por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa.