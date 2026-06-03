Instituto de Córdoba expulsó a Barrelier por el femicidio de Agostina Vega: qué relación tenía con el club

El club dio a conocer la decisión que tomaron a una semana de la detención del único imputado por el brutal crimen de la adolescente. El contundente comunicado.

A cuatro días del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, Instituto Atlético Central Córdoba emitió un contundente comunicado donde confirmaron la expulsión del club del único sospechosos por el femicidio .

A través de las redes sociales, el club dio a conocer la decisión que tomaron a una semana de la detención de Claudio Barrelier, el único imputado por el brutal crimen de la menor, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en un descampado.

El Instituto Atlético Central Córdoba informó a sus socias, socios, hinchas y a la comunidad en general que, en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega , actualmente objeto de investigación judicial y por los cuales se ha imputado bajo la figura de femicidio a una persona socia activa del Club, y conforme a las facultades previstas en su Estatuto Social "la Comisión Directiva ha puesto los antecedentes del caso en conocimiento del Tribunal de Convivencia de la Institución para su inmediata intervención dentro del ámbito de sus competencias".

Y confirmaron que el Tribunal de Convivencia resolvió "la expulsión de la persona involucrada de los registros sociales de la Institución, esto, sin perjuicio de la responsabilidad penal que las autoridades judiciales determinen".

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"Él no era de la barrabrava, quería aspirar a ese puesto"

Al comienzo de la investigación, se conoció que Barrelier era socio activo de Instituto y frecuentaba la cancha. A su vez, los vecinos comenzaron a denunciar ante los medios locales que su casa funcionaba como un "aguantadero" de hinchas del club, denotando así un complejo panorama alrededor del detenido.

En diálogo con Telediario, una vecina del barrio Cofico habló sobre estos rumores. "Esto es un barrio muy grande, no lo conocía personalmente a este criminal, pero lo que comenta la gente es que él es un inquilino de esa casa hace dos años".

Respecto a lo que se sabía del detenido y su rol en el club, explicó que "él no era de la barrabrava, quería aspirar a ese puesto pero no podía porque acá son dos facciones de la barra que son "La Capanga" y "La Cortada", y él hacía todo para formar parte".

“La casa funcionaba como un aguantadero de hinchas de Instituto”, asegura una vecina de Barrellier

"Venía la hinchada, fervientes y hacían mucho alboroto", indicó sobre momentos en lo que cortaban la calle con música fuerte los días de partido. En tanto, sobre el comportamiento de él, dijo que "varias veces se ha llamado a la policía por distintos disturbios de él con vecinos, discusiones, discusiones de pareja".

Sobre el episodio del secuestro en mayo del año pasado, confirmó que si ocurrió. "Él decía que la mujer le quiso hacer una 'denuncia falsa' y que ella se había maniatado, pero el episodio sucedió y vecinos de Campillo lo pueden constatar", sostuvo.

¿Barrelier era parte de la barrabrava de Instituto de Córdoba?

Desde el diario La Voz, indicaron que era habitual que parte de la parcialidad se juntara a ver los partidos del equipo albirrojo o palpitara la previa, antes de partir rumbo a la cancha.

Embed EL "AGUANTADERO" EN LA CASA DE BARRELIER



Un video de la casa de Claudio Barrelier, principal sospechoso en la causa por el crimen de Agostina. Según trascendió, la vivienda habría funcionado durante años como lugar de reunión en días de partido de Instituto.



Video: Alepueblaslp pic.twitter.com/xQ29sjxC9t — BorderPeriodismo (@Border_BP) June 2, 2026

En un primer momento, uno de los integrantes de "Los Capanga", conocido como 'Mano de Piedra', sumó a Claudio Barrelier. Aún así, el detenido no estaba en primera ni segunda línea, era un integrante más de la barra.

Actualmente las dos facciones existentes, "Capanga" y "Los Ranchos" tienen buena relación, incluso una de las últimas apariciones públicas de Barrelier fue en el cumpleaños de un integrante de Los Ranchos.

Frente a las acusaciones en contra del sospechoso, desde la facción de Los Capangas emitieron un comunicado en sus redes sociales en el que lo desvinculaban de la barra, lo que queda claro es que Barrelier fue parte de ese ecosistema.