Ni Una Menos: autorizan a docentes y estudiantes de Córdoba a retirarse de la escuela para ir a la marcha

Tras es femicidio de Agostina Vega, el colectivo marchará este miércoles, con la participación de docentes y estudiantes.

"Ni Una Menos" convoca a una marcha federal este miércoles 3 de junio.

El Ministerio de Educación de Córdoba autorizó este martes a docentes y estudiantes de toda la provincia a terminar temprano sus jornadas para poder participar de la marcha convocada por el colectivo feminista Ni Una Menos . La medida llega en días en que la Justicia investiga el femicidio de Agostina Vega , de 14 años.

Diez años atrás fue otro femicidio cometido contra una adolescente, el de Chiara Páez , en Santa Fe , el que despertó la indignación colectiva y motivó a varias organizaciones feministas a convocar a una marcha para el 3 de junio en distintos puntos del país.

Este año el femicidio de Agostina Vega en Córdoba renovó el impulso original de la protesta y este martes las autoridades de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) llegaron a un acuerdo para que adolescentes y docentes puedan sumarse a la protesta colectiva el miércoles a partir de las 16 .

La medida ser aplicada en todos los niveles de enseñanza según el acuerdo entre la Junta Ejecutiva Central de UEPC y el secretario de Educación de la Provincia, Luis Franchi, informó el sitio La Voz.

Ni una menos Omar Novoa

Representantes de la UEPC también pidieron al gobierno provincial que el miércoles se hagan en escuelas y centros educativos actividades de reflexión y concientización sobre la prevención de la violencia de género, y abogaron por la restitución de las jornadas "Educar en Igualdad".

Esas jornadas están contempladas en la Ley Nacional 27.234 para que se celebren al menos una vez al año en los niveles primario, secundario y terciario, tanto en instituciones educativas del ámbito privado como en las públicas.

Pero docentes y directivos de Córdoba reclamaron que las jornadas sobre igualdad de género y prevención de la violencia de género no se limiten a una sola vez al año.

Marcha “Ni Una Menos” en todo el país

El colectivo feminista Ni Una Menos convocó este miércoles a una nueva jornada del 3J contra la violencia de género, llevará como consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos” y pedirá justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia, y Noelia Carolina Romero, halladas asesinadas en Córdoba, Misiones y Temperley en los últimos días.

En Buenos Aires, la concentración principal está prevista para las 17 horas frente al Congreso, donde se realizará el acto central. “Salimos los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y a sus cómplices”, señalaron en la convocatoria oficial, que también incluye cuestionamientos al plan económico del Gobierno.

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La convocatoria en Neuquén capital concentra a partir de las 17:30 en el Monumento a San Martín.

En la Ciudad de Córdoba, la cita es a las 17 h en Colón y Cañada; en la Ciudad de Mendoza, a las 18.30 h en el Kilómetro Cero. En la Ciudad de Santa Fe, la convocatoria es a las 16.30 h en la explanada de la Municipalidad, con marcha a la Plaza 25 de Mayo.

En Paraná, la movilización fue convocada para las 15 h en Plaza 1 de Mayo y marchará hacia Casa de Gobierno. En Tucumán, la convocatoria será a partir de las 16 horas en la Plaza Independencia.

En Neuquén Capital, la concentración será a las 17.30 h en el Monumento al General San Martín; en Bariloche, a las 18.00 en Moreno y Beschedt; y en Cutral Co – Plaza Huincul, a las 18 h desde Carlos H. Rodríguez y Roca.

En Trelew, la concentración será desde las 17 h en la Plaza Independencia. En Comodoro Rivadavia, la jornada comenzará a las 15 h en Plaza Kompuchewe.