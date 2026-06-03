Antes de la movilización en Comodoro Rivadavia, Jessica Schwab volvió a hablar de fallas en la investigación. "La fiscal no me atiende", afirmó.

Ni Una Menos: la hermana de Valeria Schwab se quejó de que "recién a 5 meses" del femicidio peritarán la ropa.

A horas de la movilización de Ni Una Menos que en Comodoro Rivadavia se realizará este miércoles a las 18, la hermana de Valeria Schwab se quejó de lo que considera lentitud de la Justicia de Chubut para avanzar en la investigación del femicidio ocurrido el 13 de enero de 2026 en la ciudad petrolera.

El asesinato de Valeria se le atribuyó a Jonathan Chacano , un albañil que apareció muerto horas después del crimen de la mujer comodorense.

No obstante , Jessica Schwab siempre insistió en que hubo más personas involucradas en el homicidio y desde entonces reclama que la investigación se enfoque en posibles cómplices de Chacano .

Valeria Schwab, víctima de femicidio en Comodoro Rivadavia, Chubut Valeria Schwab, víctima de femicidio en Comodoro Rivadavia, Chubut.

En este sentido, ahora, expresó su enojo por el tiempo que se tardó en llevar adelante pericias de ADN sobre la ropa que tenía Valeria cuando la mataron.

"¿Por qué no lo hicieron antes?"

“Yo me canso de mandar mensajes y no me responden. Recién ahora, casi a cinco meses de lo que le pasó a mi hermana, van a peritar la ropa. Yo no soy genetista, pero creo que son rastros que se van perdiendo con el tiempo. ¿Por qué no lo hicieron antes?”, protestó Jessica en una entrevista que le realizó el streaming local Seta TV.

La hermana de Valeria también reclamó por la falta de comunicación con los representantes de la Fiscalía, y dijo que no había tenido ningún tipo de contacto desde el 17 de marzo último, cuando se rechazó el pedido de la familia Schwab de presentarse como querellante debido a que, para la Justicia, el único sospechoso formalizado se quitó la vida.

Jessica Schwab, hermana de Valeria Schwab, asesinada en Comodoro Rivadavia Jessica Schwab, durante una de las marchas realizadas en Comodoro Rivadavia.

“La verdad es que yo no tengo comunicación con la fiscal (María Laura Blanco) desde la audiencia. No nos permitieron ser querellantes porque nunca hubo apertura de investigación y en estos casos de femicidio tiene que haber una ‘debida diligencia reforzada’ porque no se tienen que dejar cabos sueltos”, explicó Jessica.

De todos modos, insistió en el pedido de que se busquen más implicados en el crimen.

El reclamo contra el Estado

“Hay un video donde van dos personas caminando por donde apareció el teléfono (de Valeria) y no hay un video de Chacano tirando el teléfono. Entonces repito que yo voy a seguir firme hasta que no me digan quiénes son esas dos personas”, aseguró.

“Hubo múltiples lesiones, con mucha saña. Una persona sola no lo podría haber hecho -agregó-, por eso sigo sosteniendo esto”.

Para Jessica, también hay responsabilidad de las autoridades en la muerte de su hermana. “A mi hermana la mataron cuando salió a caminar porque el Estado no cumplió con su rol, que era ocuparse de un espacio público”, indicó.

“No tendría que haber un asesino suelto”, dijo en referencia a Chacano, y opinó que “el Estado no tendría que haber permitido personas en situación de calle viviendo en un espacio público”.

Marcha en Comodoro Rivadavia

A la espera de la movilización de este miércoles en Comodoro Rivadavia, la hermana de Valeria Schwab pidió que haya una fuerte participación en la marcha, aun cuando admitió que ella misma no solía plegarse en años anteriores.

No obstante, afirmó la importancia de estar presente para exigir justicia. “Les pido a todas las mujeres y hombres también que acompañen porque esto viene cada vez peor y si no estamos juntos y unidos esto va a seguir pasando”.

“Mi hermana era mujer y se merecía una vida plena y le cortaron eso. Les digo a esas madres y padres que vayan hoy, que es importante acompañar y educar bien a los hijos para que no sean el día de mañana un femicida”, terminó reflexionando.