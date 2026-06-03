A 11 años del Ni Una Menos: nueva marcha al Congreso por los femicidios de Agostina y Dulce

Este miércoles se realizará una nueva movilización nacional contra la violencia de género, con el reclamo de justicia por las adolescentes asesinadas.

El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles en distintos puntos del país, en una jornada atravesada por el dolor, la bronca y el reclamo de justicia por los últimos femicidios que conmocionaron a la Argentina . La convocatoria tendrá como principales consignas “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”.

La concentración principal será este miércoles 3 de junio , a las 17 horas frente al Congreso Nacional. La fecha coincide con un nuevo aniversario de aquella primera marcha masiva de 2015, que dio origen al movimiento feminista tras el femicidio de Chiara Páez, y marcó un antes y un después en la forma de denunciar la violencia machista en el país.

A once años de ese primer grito colectivo, organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos y colectivos de derechos humanos volverán a ocupar las calles para visibilizar una realidad que no cesa: en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas. La marcha también tendrá réplicas en distintas ciudades del país, donde se espera una amplia participación.

ON - Marcha Ni una menos (19).jpg Omar Novoa

Una marcha marcada por los brutales femicidios de Agostina y Dulce

La convocatoria de este año estará especialmente atravesada por los pedidos de justicia por Agostina Vega, la adolescente cordobesa de 14 años cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana después de varios días de búsqueda, y por Dulce Candia, la chica misionera de 17 años también víctima de femicidio, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana en una obra abandonada.

femicidio agostina autopsia preliminar Se solicitarán estudios complementarios con el fin de precisar la metodología y las circunstancias exactas.

Ambos casos provocaron una fuerte conmoción social y reforzaron los reclamos contra la violencia de género, la falta de prevención y las fallas en los mecanismos de protección. En la previa de la marcha, el colectivo Ni Una Menos realizó una conferencia de prensa en la que exigió justicia por Agostina y remarcó que su crimen “no es un caso aislado”.

Femicidio. Misiones Dulce Candia fue hallada sin vida en un descampado en la ciudad de Eldorado, Misiones.

El femicidio de la adolescente cordobesa impactó con fuerza a pocos días de una nueva edición del 3J y se convirtió en uno de los nombres centrales de la movilización.

Desde las organizaciones feministas insisten en que cada caso forma parte de una problemática estructural que requiere respuestas urgentes del Estado, tanto en la prevención como en el acompañamiento a las familias y en el acceso a la Justicia.

Las cifras que sostienen el reclamo

Según datos difundidos por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en Argentina. El dato vuelve a mostrar la gravedad de una problemática que se mantiene año tras año, pese a las movilizaciones, las denuncias públicas y los avances normativos.

Desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, fueron contabilizados más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género. Detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad atravesada por la violencia.

Las organizaciones feministas remarcan que las cifras no solo muestran la cantidad de femicidios, sino también la persistencia de una estructura de violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en todo el país.

ON - Marcha Ni una menos (17).jpg Omar Novoa

A once años del primer Ni Una Menos

La primera movilización de Ni Una Menos se realizó el 3 de junio de 2015, luego del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe. Aquella convocatoria nació como una reacción social ante la violencia machista y rápidamente se transformó en un movimiento masivo, con impacto en todo el país y también en otras regiones de América Latina.

Desde entonces, cada 3J se convirtió en una fecha de reclamo, memoria y denuncia. Las marchas reúnen a familiares de víctimas, organizaciones sociales, estudiantes, trabajadoras, sindicatos, espacios políticos y personas autoconvocadas que se suman para exigir el fin de la violencia de género.

Este miércoles, el Congreso Nacional volverá a ser el punto central de la movilización, aunque la protesta se replicará en numerosas ciudades argentinas. La jornada buscará renovar el pedido de justicia por las víctimas, exigir medidas concretas de prevención y acompañar a las familias que siguen reclamando respuestas.