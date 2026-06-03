Qué se sabe de "Franco", el primer sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

La madre realizó una denuncia contra un hombre. Previo a la detención de Claudio Barrelier, la investigación giró en torno a él.

Franco, el primer sospechoso del caso Agostina Vega antes de la detención de Claudio Barrelier.

Gabriel, el padre de Agostina Vega , realizó en las últimas horas una conferencia de prensa junto a sus abogados y habló sobre el brutal femicidio de su hija de 14 años en Córdoba . "Todas las personas que estuvieron implicadas en esta situación la van a pagar", advirtió.

"Nadie hizo un minuto de silencio por Agostina", dijo y se quebró durante ese momento. "Este minuto es por ella, todo es por ella, para que se sepa la verdad de una vez por todas. Y que el foco se centre en ella, en la investigación, en toda la gente que es cómplice más allá del... no sé ni cómo describirlo, al psicópata, enfermo , hijo de mil puta. No tiene nombre", lanzó.

En otro momento de la conferencia, la abogada Fernanda Alaniz reveló que en un primer momento la pesquisa habría estado enfocada en otra persona -de nombre Franco- mencionada por la madre de Agostina, lo que habría demorado la atención sobre el principal sospechoso actualmente detenido.

Quién es "Franco", el primer sospechoso tras la desaparición de Agostina

"Cuando la madre de Agostina realiza la denuncia, apunta a Franco. No se tenía ni el apellido de este chico. Estábamos buscando un Franco y no sé cuántos hay en la ciudad. Fue la mamá quien lo denunció, fue todo lo que aportó", explicó la abogada ante los medios.

Al parecer, esta persona sería un "amigo íntimo" de la familia y la Justicia centró las primeras horas claves de la investigación en esta persona. "Hasta el domingo 24 (de mayo), la denuncia apuntó a un joven, Franco, un nombre que había facilitado Barrelier", admitieron los letrados Alaniz y el abogado Gino Torreani.

femicidio agostina autopsia preliminar Se solicitarán estudios complementarios con el fin de precisar la metodología y las circunstancias exactas.

Los investigadores indagaron perfiles y hablaron con amigas de la adolescente. La pista sobre Franco persistía hasta que pudieron comprobar su situación horaria: estuvo detenido y recuperó la libertad recién el domingo a las 2.30 de la madrugada.

Esa coartada descartó definitivamente a Franco y abrió paso para revisar otros nombres vinculados al entorno de la víctima. Agostina desapareció el sábado 23 de mayo a las 22:30 horas, por lo que no se trataba de esta persona.

Cómo aparece Claudio Barrelier en el foco de la investigación

Según explicaron, el único detenido hasta el momento por el caso surgió como un supuesto intermediario entre Agostina y "Franco". Incluso fue presentado ante los investigadores como un "amigo íntimo de la familia", una referencia que contribuyó a alejar cualquier sospecha sobre él.

En este sentido, Alaniz aseguró que no sabían que Barrelier estuvo involucrado en un secuestro en mayo de 2025.

Tras la declaración del remisero y la aparición del cuerpo de Agostina, la investigación tomó otro rumbo, Franco dejó de ser el principal acusado y el actual detenido pasó a ser el foco central del expediente.

Barrelier está detenido como principal imputado y los fiscales apuntan a consolidar la prueba para avanzar con la acusación por el femicidio. La hipótesis que comenzó centrada en Franco quedó descartada, y la familia de Agostina exige justicia y respuestas sobre cómo se manejó la pesquisa desde sus primeras horas.

claudio barrelier El femicidio de Agostina Vega conmociona a Córdoba mientras los investigadores intentan reconstruir cada paso del principal acusado.

El padre de Agostina advirtió que "todos la van a pagar"

En la conferencia de prensa, el papá de la adolescente asesinada advirtió que "todas las personas que estuvieron implicadas en esta situación la van a pagar. Yo no voy a descansar hasta que terminen, no uno, todos presos".

En tanto que la abogada que lo patrocina manifestó su apoyo al fiscal Garzón: “Creemos en la investigación. Gabriel trabajó codo a codo con él”. Tras asegurar: “Vamos a pedir más imputaciones”.

Por otra parte, y al hacer un breve perfil de su hija, el hombre indicó que “Agostina era una nena feliz, pero muy confiada. Ojalá esto sirva para que no se repitan estos hechos, hay muchos chicos en situación de vulnerabilidad”.