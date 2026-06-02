Habló el padre de Agostina Vega: "Todos la van a pagar"

Gabriel Vega, el papá de Agostina, habló con la prensa junto a su abogada Fernanda Alaniz.

Gabriel Vega , el padre de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , dio una conferencia de prensa junto a Fernanda Alaniz, su abogada. "Nadie hizo un minuto de silencio por Agostina", empezó el hombre y se quebró durante ese momento.

"Este minuto es por ella, todo es por ella, para que se sepa la verdad de una vez por todas. Y que el foco se centre en ella, en la investigación, en toda la gente que es cómplice más allá del... no sé ni cómo describirlo al psicópata, enfermo, hijo de mil puta. No tiene nombre", lanzó.

Alaniz, por su parte, cuestionó los discursos que ponían en tela de juicio la vida de la adolescente. "Queremos dejar de hablar de la intimidad de Agostina. Eso no la define a ella. No importa las decisiones que ella tomaba o la vida que ella podía tener. Agostina era como ella podía ser con las herramientas que tenía, pero es una víctima", apuntó.

"¿Quién tiene la moral tan alta para definir si alguien puede morir o no puede morir; si la pueden matar o no la pueden matar? Basta de juzgar, basta revictimizar", agregó la abogada.

Padre de Agostina y abogada

"Yo no entiendo el morbo de ciertos medios. Estuve viendo hoy ciertas cosas de que Agostina, mi hija, estaba embarazada. O sea, antes de decir: 'Che, acá hay un hijo de mil puta que me la mató', pónganse un segundo en mis zapatos, en los zapatos de la madre, en los zapatos de sus abuelos. A cualquiera nos puede pasar esta situación", afirmó Vega.

"Nos están haciendo un daño y no están respetando a mi hija y es lo que yo quiero, respeto", agregó.

El papá de la adolescente asesinada advirtió que "todas las personas que estuvieron implicadas en esta situación la van a pagar. Yo no voy a descansar hasta que terminen, no uno, todos presos".

En tanto que, la abogada que lo patrocina maniefstó su apoyo al fiscal Garzón: “Creemos en la investigación. Gabriel trabajó codo a codo con él”. Tras asegurar: “Vamos a pedir más imputaciones”.

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