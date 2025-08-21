Gimena Accardi y Nicolás Vázquez divorciados

Tras confirmarse la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez la pareja decidió formalizar el divorcio en “buenos términos”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez decidieron poner punto final a su relación y sellaron el divorcio después de 18 años de relación. La noticia la reveló Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda (América) y dio detalles de cómo será la división de bienes.

Después del escándalo que desató la infidelidad de Accardi con una persona “random”, el vínculo entre la actriz y el actor de Rocky es bueno y reina el diálogo. De hecho, en el descargo que hizo Vázquez en la puerta del teatro aseguró que logró perdonar la infidelidad, aunque reconoció que lo que más le dolió fue la manera en que se desencadenaron los hechos.

Pese a la buena relación, la pareja llegó a un acuerdo y este jueves firmó el divorcio. En palabras de Latorre, “un divorcio tranquilo”, es decir, sin ningún conflicto de por medio. “No viene como los otros divorcios de la farándula que hay muchos quilombos de guita. Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa ”, contó la conductora.

Además, sumó que Vázquez se instaló en un departamento de Capital Federal que compró en los últimos meses en medio de las crisis que había tenido con Accardi.

En cuanto al vínculo laboral, se supo que van a continuar trabajando juntos y de hecho continuará la gira de la obra En otras palabras (obra que comparte Accardi con Andrés Gil) que los reunirá el próximo fin de semana en Bahía Blanca, luego en Mendoza y San Juan.