¿Vuelven Gimena Accardi y Nico Vázquez?: qué dice la astrología

Cuál es el futuro amoroso de Accardi luego de la ruptura con Vázquez.

El vínculo amoroso que duró 18 años entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi terminó de la forma más inesperada producto de una infidelidad consumada por la actriz que terminó siendo la gota que terminó rebalsando el vaso en una relación que, según cuentan los protagonistas, estaba desgastada.

” Hoy no hay chances de volver, nos estamos divorciando , esa es la verdad, es lo más sano", confirmó el actor a la salida del teatro ante una multitud de medios de comunicación que hicieron una guardia periodística para poder hablar con él sobre la situación, posterior a los dichos de Accardi en la puerta del streaming Olga.

La astrología no está lejos de la afirmación que hizo Vázquez . Según se conoció, para Accardi "se avecinan años de romances intensos, relaciones transformadoras y conexiones que cuestionan sus estructuras internas". A su vez debido a distintas energías podría iniciar un nuevo romance rápidamente. Sin embargo no descarta que en un futuro vuelva a reconectar con Nico Vázquez .

Nicolás Vázquez rompió el silencio y aclaró la infidelidad de Gimena Accardi: ¿Qué dijo?

En la tarde de este martes, Nicolás Vázquez rompió el silencio luego de que Gimena Accardi confesara públicamente que su infidelidad. En primera instancia habló la actriz, lo hizo en su programa del canal de streamming OLGA, donde contó la verdad sobre la separación.

Luego le tocó el turno a Nico quien, desde la puerta del Teatro Lola Membrives, donde hace la exitosa adaptación de Rocky, habló de la dolorosa situación que atraviesa.

“Me da mucha vergüenza estar acá. La verdad es lo que dijo ella. La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia”, sostuvo y contó que este mediodía estuvieron juntos.

AHORA | Habla Nico Vázquez: "Entiendan que es un montón ya lo que estamos haciendo. Me da mucha vergüenza de verdad, estoy muy nervioso, muy triste"

“Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer”, aclaró lejos de toda polémica. Y remarcó: “Sí aclararles que lo que dijo (Gimena), es lo que sucedió”.

Nicolás lamentó que todo saliera a la luz, y expresó: “Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy a la mañana (cuando Accardi reconoció la infidelidad al aire de Olga), sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda”.

A modo de balance, el actor aseguró: “Realmente, fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Ustedes conocen casi todas, pero no todas, porque hay cosas que pasan dentro de cuatro paredes. Y obviamente, no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que lo éramos”.

En ese sentido, Vázquez remarcó que venían atravesando una crisis y que no pudieron superarla. “No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles, que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi hoy no me da ninguna gracia y me pone triste”, cerró.