¿Sigue la tormenta de Santa Rosa? alerta por fuertes vientos, tormenta y lluvias

La popular tormenta, que estaba pronosticada para el fin de semana, se sintió con fuerza este domingo en el centro y en el oeste del país, con intensas lluvias y ráfagas de viento que afectaron a varias provincias.

Para este lunes 1 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su pronóstico del tiempo y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, lluvias y fuertes viento s que afectarán durante este lunes, en el comienzo del mes de septiembre, a nueve provincias.

Cabe recordar que el nivel amarillo corresponde a “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por lluvias: a qué provincias afectará

Según precisó el organismo, rige para este lunes una alerta amarilla por lluvias que se hará sentir en la Costa Atlántica y el sudeste de Buenos Aires, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

"El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. No se descartan algunas tormentas embebidas", señaló el SMN.

Las zonas afectadas serán en Buenos Aires: Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, este de Magdalena, Punta Indio, Tordillo, General Lavalle, Pila, La Costa, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Pinamar, Villa Gesell, General Alvarado, zona serrana de Benito Juárez, Lobería, Necochea, zona serrana de Tandil, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves y norte de Coronel Dorrego.

mapa_alertas (32)

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta

Por otro lado, el SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas para este lunes. "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", indicaron.

Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las tormentas afectarán a cinco provincias:

-Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

-Corrientes: toda la provincia.

-Misiones: toda la provincia.

-Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

-Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

mapa_alertas (33)

Alerta amarilla por fuertes vientos

El organismo nacional emitió además otra alerta de nivel amarillo por fuertes vientos. Según se precisó, se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Las zonas afectadas por el viento este lunes serán:

-Buenos Aires: este de Castelli, este de Chascomús, este de Dolores, este de Lezama, este de Magdalena, este de Punta Indio, este de Tordillo, este de General Lavalle, La Costa, Pinamar, General Juan Madariaga, Villa Gesell, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, costa de Lobería, costa de Necochea, costa de San Cayetano y costa de Tres Arroyos.

-Salta: puna de Cafayate y puna de San Carlos.

-Tucumán: puna de Tafí del Valle.

-Catamarca: Antofagasta de la Sierra, cordillera y puna de Tinogasta, puna de Belén y puna de Santa María.

-La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.