Dictan prisión preventiva en Chile al ex diputado neuquino que quiso pasar balas sin declarar

Después de ser sorprendido en el paso internacional Pino Hachado con balas no declaradas, el ex diputado neuquino Edgardo Della Gáspera fue enviado a prisión preventiva por la Corte de Apelaciones de Temuco .

La medida judicial se dictó en Chile luego de que Della Gáspera fuera sorprendido en el Paso Pino Hachado con 50 proyectiles calibre .22 sin la documentación legal requerida , lo que se interpretó como un intento de contrabando .

Lo que comenzó como un arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, escaló a prisión efectiva por pedido del Ministerio Público chileno. El ex legislador, reconocido dirigente ligado al Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cercano al ex gobernador Omar Gutiérrez, enfrenta ahora cargos por contrabando aduanero e internación ilegal de municiones tras un control de rutina realizado el pasado viernes 29 de agosto.

Cómo fue el incidente en el paso Pino Hachado

El pasado viernes 29 de agosto, alrededor de las 9 de la mañana, Edgardo Della Gáspera viajaba en una camioneta Toyota Hilux junto a otras personas, cuando se encontró con personal de Aduana y Carabineros de Chile en el Control del Paso Fronterizo Pino Hachado, ubicado en la región de La Araucanía, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago.

Al ser consultado por los agentes si portaba elementos prohibidos o mercancías fuera del equipaje de viaje, el exdiputado declaró que no llevaba nada adicional. Incluso, esta negativa fue ratificada en una declaración jurada presentada ante la Aduana chilena.

pino hachado diputado

Sin embargo, la inspección minuciosa del vehículo reveló una verdad que contradecía sus afirmaciones. Al interior del apoyabrazos lateral del asiento del conductor, los funcionarios aduaneros encontraron una caja que contenía cincuenta balas sin percutar.

Las municiones, según el acta oficial a la que tuvo acceso Infobae, eran de marca Orbea, calibre 22 largo, específicamente para rifle. Este hallazgo desató de inmediato el procedimiento legal.

Según el documento oficial, el propio Della Gáspera reconoció el hallazgo en el acto, manifestando que asumía la responsabilidad por los hechos y aceptaba estar consciente de la infracción. Pese a esta admisión de culpa, las autoridades chilenas procedieron a denunciarlo formalmente por contrabando, conforme a lo establecido en el artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero chileno y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos del país trasandino.

Por orden de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal, la totalidad de la munición incautada fue entregada a Carabineros de Chile bajo la respectiva cadena de custodia.

La prisión preventiva

Inicialmente, durante el fin de semana posterior al incidente, Della Gáspera había quedado con medidas cautelares menos restrictivas, como el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, lo que le impedía salir del país. No obstante, el Ministerio Público chileno consideró que la gravedad del caso ameritaba una medida más severa y solicitó de forma verbal la prisión preventiva.

pino hachado diputado denuncia

Este pedido fue aceptado por el tribunal de Temuco el lunes 1 de septiembre de 2025, transformando su situación legal y llevándolo a una reclusión efectiva. Ahora, el exlegislador enfrenta cargos formales por contrabando aduanero e internación ilegal de municiones, delitos considerados graves en la legislación chilena.

Edgardo Della Gáspera: de la Legislatura a la conexión con un cóndor

Edgardo Della Gáspera es una figura con trayectoria en la política neuquina y una historia de vida singular. Con domicilio declarado en la estancia La Marita, ubicada en la localidad de Loncopué, en el interior de Neuquén, fue diputado provincial en dos oportunidades.

Su primer período como legislador se extendió entre los años 2012 y 2015, un tiempo que coincidió con el segundo mandato del entonces gobernador Jorge Sapag. Posteriormente, en 2016, volvió a ocupar una banca en la Legislatura provincial, esta vez en reemplazo del fallecido diputado Luis Sapag. A lo largo de su carrera política, Della Gáspera ha mantenido una estrecha vinculación con la línea azul del Movimiento Popular Neuquino.

Sin embargo, su notoriedad pública trascendió el ámbito político en 2017, cuando un emotivo video que mostraba su estrecha relación con un cóndor andino se viralizó en las redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes, que generaron gran repercusión, mostraban a "Condorito", como lo bautizó, interactuando de manera sorprendente y afectuosa con el exlegislador en su estancia del paraje cordillerano de Loncopué.

Conocé la increíble historia del estanciero que crió un cóndor en el patio de su casa

Della Gáspera había rescatado al cóndor cuando era apenas un pichón, luego de que cayera de su nido y resultara herido. Él se encargó personalmente de alimentarlo y facilitar su recuperación, implementando la estrategia de colocar trozos de carne en el campo para estimular su instinto natural de búsqueda de comida.

En declaraciones que hizo 2017 a LMNeuquén, el propio Della Gáspera explicó el origen de este inusual vínculo: “Un día de marzo apareció acá solo y con una patita lastimada. Lo estuvimos curando de una lesión que no parecía ser grave y desde ese día se me acerca cada vez que lo llamo. Cuando me contacté con la gente de Fauna me dijeron que era un pichón macho que creen que nació en octubre del año pasado y que aparentemente había perdido contacto con sus padres”.

Según relató en ese entonces, su estancia se ubica en un área donde los cóndores conviven de manera natural, y esta no era la primera vez que debía socorrer a un ejemplar de la especie. Hasta ese momento, Della Gáspera y su equipo habían rescatado a cuatro cóndores, los cuales fueron posteriormente liberados con la intervención de autoridades nacionales y provinciales dedicadas a la conservación de fauna.