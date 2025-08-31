Un ex diputado neuquino fue demorado en Chile por intentar cruzar balas sin declarar

El episodio ocurrió este viernes en el paso fronterizo Pino Hachado. La situación derivó en una investigación al ex funcionario por presunta infracción a la ley de armas.

Un ex diputado de la provincia de Neuquén vivió un insólito episodio en el paso internacional Pino Hachado con Carabineros de Chile. Este viernes por la mañana, intentó cruzar la frontera con una caja de balas sin declarar , que le valió una denuncia formal ante las autoridades chilenas.

El hecho ocurrió este viernes 29 alrededor de las 9:10 horas, cuando personal de Aduana descubrió que transportaba proyectiles en su vehículo. Se trata de Edgardo Daniel Della Gáspera , dirigente ligado a la línea azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN), quien fue legislador durante las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

El ex diputado viajaba en una Toyota Hilux junto a otras personas. Al ser consultado por los agentes si tenía elementos para declarar , respondió que llevaba únicamente equipaje. Sin embargo, durante la inspección hallaron en el apoyabrazos del conductor una caja con 50 cartuchos calibre 22 marca Orbea.

pino hachado diputado denuncia Las actas que le hicieron al diputado neuquino en Pino Hachado.

Della Gáspera fue denunciado por presunto contrabando por las balas encontradas

Según trascendió, el propio Della Gáspera admitió ser consciente de la falta. La situación derivó en una denuncia formal por presunto contrabando y en posibles infracciones a la ley de armas y explosivos en el vecino país. Los proyectiles quedaron bajo custodia de Carabineros de Chile.

Della Gáspera, quien declaró domicilio en la estancia La Marita, en Loncopué, ocupó una banca en la Legislatura neuquina entre 2012 y 2015, durante el segundo mandato de Jorge Sapag, y luego volvió en 2016 en reemplazo del fallecido Luis Sapag.

diputado della gaspera Edgardo Della Gáspera ocupó una banca ente 2012 y 2015 en reemplazo del fallecido diputado Luis Sapag.

7El hecho volvió a colocar a Della Gáspera en el centro de la opinión pública, esta vez no por su relación con un cóndor rescatado en su estancia, sino por un procedimiento fronterizo que podría derivar en un proceso judicial en Chile, con posibles consecuencias en materia de antecedentes penales.