Sorpresa en un control sobre la ruta: llevaban 200 mil dólares sin declarar en un colectivo

Esta cuantiosa suma de dinero no había sido declarada por ninguno de los pasajeros, lo que implicó la rápida intervención de las autoridades. Todos los pasajeros fueron demorados y trasladados al Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional.

Los dólares fueron encontrados en la bodega del micro, en una caja envuelta con papel de diario y cinta scotch como si fuera una encomienda, indicaron los medios locales. Al no haber sido reclamado por ninguno de los presentes, se remitieron las actuaciones al Juzgado federal de turno, quien autorizó que se proceda a la apertura de la caja.

Luego del primer procedimiento realizado, se dispuso el secuestro del dinero en efectivo y se ordenó que quede en el depósito judicial de los efectivos de Gendarmería Nacional. Asimismo, se realizarán las investigaciones pertinentes, para establecer en qué lugar de la provincia se produjo la carga y si ocurrió en complicidad de los conductores del micro.

La Fiscalía Federal de Santiago del Estero es la que interviene en el expediente desde primera hora, para determinar posibles infracciones a la ley penal tributaria, lavado de activos o la existencia de otros delitos relacionados.

Las hipótesis iniciales no descartan ninguna vía: se investiga desde un posible intento de tráfico de divisas no declaradas hasta una ruta de traslado de fondos no justificados o inapropiados en términos impositivos.

Los pasajeros permanecieron varados en el destacamento desde la madrugada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes, y según consignó un medio jujeño, luego de la intervención de Gendarmería lograron seguir con su viaje.

¿Qué dice la ley sobre traslado de dólares?

Si bien el traslado de dinero dentro del territorio argentino no está tipificado por el Código Penal, en los hechos la Cámara Penal Económica se suele basar en la jurisprudencia que puede llegar a considerar el transporte de sumas elevadas como un acto de lavado de dinero.

Por lo general, para tal caso se toma como base la resolución general 2.705 de la AFIP, del año 2009, que establece en 10.000 dólares por persona el monto máximo que se puede sacar de la Argentina sin declarar.

Dicha resolución, en su artículo 1, expresa que “el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales preciosos amonedados del territorio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla, podrá efectuarse únicamente cuando su valor sea inferior a diez mil dólares estadounidenses (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas”.

En marzo de este año ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto del diputado nacional Oscar Agost Carreño (Pro) para tipificar el “traslado de dinero en efectivo por el territorio nacional sin que implique presunción de delito”.