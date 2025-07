Caputo ante el peor escenario: sin reservas, con tasas altas y riesgo país por las nubes

luis caputo.jpeg

Entre ellos están los u$s13.000 millones que le prestó el abril el organismo, más el swapp de monedas con china y otro dinero de organismos internacionales.

Para entender por qué no baja el riesgo si aparentemente la Argentina está haciendo los deberes al pie de la letra, hay que aclarar que eso no es tan así. El gobierno de Javier Milei solo está cumpliendo el aspecto fiscal del mismo. Pero el programa que se acordó con el FMI además preveía que había que acumular reservas y reducir el déficit de cuenta corriente.

Dicho en términos mas sencillos: cuando Luis Caputo recibió los u$s13.000 millones de anticipo del acuerdo, tendría que haber dejado que el dólar en la banda de flotación subiera hasta un punto en el que desalentara la salida de turistas y las compras de importados.

Así, en vez de tener un rojo constante en la balanza de pagos tendría superavit, acumularía reservas y el mercado podría ver que Argentina se encaminaba hacia el orden macroeconómico. Se supone que con ello debería bajar el riesgo para que en 2027 el gobierno pudiera volverá a los mercados globales a refinanciar vencimientos.

FMI.jpg Ya se conocen algunos detalles del acuerdo con el FMI.

El equipo económico decidió otro camino. En vez de comprar las reservas las pidió prestadas por otras vías. Su prioridad fue que e dólar no subiera para que no suba la inflación, con el objetivo de ganar las elecciones de octubre. Hace unas semanas, cuando ya se dio por descontado que la Argentina va a tener que pedir una dispensa al FMI por no cumplir con la meta de los dólares, Prat Gay dijo: “van a tener que explicarle al FMI que lo que firmaron no era lo que ellos creyeron que firmaron”.

El resultado de esa decisión estratégica de no comprar reservas es que de un déficit de cuenta corriente de $2.700 millones para todo el 2025, ahora se estima que habrá uno de $17.000 millones, que se financia con entrada de capitales de corto plazo. El FMI, en la nota de esta semana, también advirtió sobre ese punto débil que puede hacer estallar el programa.

El fallido intento por eliminar las LEFI

A esto se tiene que sumar el fallido intento del gobierno por terminar con las LEFIs de los bancos. Todos los días las entidades financieras tienen un “sobrante” de pesos que se los tomaba el BCRA a un día con LEFIs pagando una tasa. Desde el 17 de julio eso dejó de ocurrir. Los bancos trataron de volcar esos pesos en bonos públicos, lo que provocó que las tasas de interés se desplomaran, afectando el valor de la deuda del Gobierno nacional en moneda local. Para evitar que ante la baja de tasas los inversores se vayan al dólar, el Gobierno hizo una colocación extraordinaria de bonos de deuda hace una semana en la que llegó a pagar tasas del 48% anual.

Fachada del Banco Central de la República Argentina 1200x678.png

En definitiva, como resultado de la decisión del equipo económico de no comprar reservas y del fallido intento de reformular la relación diaria entre bancos y el BCRA al sacar los instrumentos de deuda a un día, el dólar comenzó a mostrar señales de ir hacia el techo de la banda ($1.440) mientras que la tasa de interés está sobredimensionada con rendimientos del 20% reales en un año. Las tasas tan altas pueden abortar en el futuro la recuperación de la economía, al tiempo implica un incremento de la deuda pública.

En definitiva, esos problemas son los que están mirando los operadores de los mercados internacionales y es lo que mantiene el riesgo país en alto. Para no empeorar el cuadro, el gobierno tiene la obligación de ganar las elecciones de octubre, pero eso, por si mismo, no asegura que mejore mucho la situación.