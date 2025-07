Córdoba: qué consideraron los jueces al condenar a la enfermera que mató a cinco bebés

Brenda Agüero, la enfermera acusada de las muertes de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba..jpg

"Brenda Agüero causó la muerte de los bebés"

"Se ha acreditado hasta aquí que, con sus conductas consistentes en inocular sustancias incompatibles con la vida humana (especialmente potasio e insulina) Brenda Cecilia Agüero causó la muerte de los bebés", explicaron.

A su vez, agregaron que "no existe ninguna duda que, con su actuar, la acusada Agüero realizó un riesgo prohibido que, en cinco casos, se concretó en el resultado típico, al aniquilar la vida de los bebés".

Según destacaron en los fundamentos, la enfermera era la única que estuvo presente en todos los hechos y mantuvo contacto con los bebés; a su vez, fue quien dio aviso a las médicas de las descompensaciones, incluso antes de que los síntomas fueran claramente visibles.

Enfermera. Muerte de los bebés en ´Córdoba.

Otro de los indicios fue que en el área donde trabajaba, se encontraron insumos como insulina y potasio que no debían estar allí. Según los peritajes realizados, presentaba rasgos narcisistas y omnipotentes. Algo clave que destacaron es que cuando dejó de ir al nosocomio, cesaron los hechos.

"No hay ningún obstáculo para alcanzar la certeza en base a prueba indirecta", indicó el camarista Cesano tras la lectura.

"Esta pluralidad de indicios unívocos que permiten inferir con certeza que la acusada Agüero fue la autora de los procedimientos insidiosos que causaron la muerte de los cinco bebés fallecidos, así como también de los ataques respecto de los otros ocho recién nacidos", concluyó.

Otros imputados en el caso que conmocionó a Córdoba

Además de Agüero, la Justicia evaluó la responsabilidad de exf uncionarios del Ministerio de Salud. Por mayoría, el tribunal también consideró culpables a Liliana Asís, ex directora del hospital; Alejandro Escudero Salama, como ex subdirector de Gestión Administrativa del nosocomio; Martha Elena Gómez Flores, ex jefa de Departamento de Neonatología; Adriana Moralez, médica neonatóloga; y Pablo Carvajal, ex secretario de Salud de la Provincia de Córdoba.

En tanto, absolvió por unanimidad a María Alejandra Luján, Claudia Ringelheim, Alicia Ariza y Alejandro Gauto. También dispuso por mayoría de ocho votos contra dos la absolución del exministro Diego Cardozo.

Muerte de los bebés en Córdoba.jpg Los familiares de los bebés muertos en Córdoba cuestionaron las declaraciones de la enfermera acusada.

El exministro Diego Cardoso fue absuelto debido a que, según fundamentaron, cuando se enteró de lo que pasaba en el Neonatal, "inmediatamente dio directivas operativas e institucionales".