La increíble declaración de la enfermera acusada de la muerte de los bebés en Córdoba: "Jamás les hice daño"

Después de los últimos dos testigos que cerraron la etapa de testimonios y pruebas, la principal sospechosa de la causa habló durante casi 20 minutos: “Llevo casi tres años en este contexto, detenida, por algo que no cometí. No sé de qué otra forma decirlo, me están acusando de algo que yo no hice”.

Muerte de los bebés en Córdoba, el juicio

LA enfermera está imputada por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos” (bebés que murieron a las horas de nacer) y “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa por ocho hechos” (bebés que sobrevivieron a los ataques).

Enfermera. Muerte de los bebés en ´Córdoba.

Según consignó a TN Gustavo Nievas, abogado de la enfermera, “hizo una declaración muy tranquila, muy equilibrada. A la querella le gustaría que ella se declare culpable, pero aclaró muchos puntos”.

En su segunda defensa, la enfermera sostuvo: “Realmente no sé qué pasó en el Neonatal ni me corresponde saberlo. Yo comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui. Me están acusando de homicidio y de intento de homicidio. Tomaron como raro que era buena compañera, dedicada, estudiosa, que estaba siempre con los pacientes, tomaron como algo negativo las cosas positivas que dijeron de mí”.

Agüero, a su vez, apuntó contra el Ministerio Público Fiscal y a la querella: “Han cuestionado todo lo que hago. Si estoy seria, que no me importa nada, si no miro a las madres no soy empática. Cuestionan mi sonrisa y no es porque no entienda la magnitud de lo que está pasando, es para mi mamá, para que vea que estoy bien. Yo sé muy bien a lo que me estoy enfrentando, es incómodo estar sentada y no poder aclarar cada vez que dicen algo”. También puso en duda los testimonios de algunas madres durante el debate: “Se han dicho cosas que no ocurrieron”.

“La idea en un inicio era responder preguntas, nos habíamos preparado para eso, pero después de ver el nivel de agresividad del Ministerio Público Fiscal y de los querellante decidimos no hacerlo”, señaló. Y cerró: “A mí me mataron en vida, sea cual sea la decisión, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera tengo una vida arruinada”.

Al finalizar la audiencia, Vanesa Cáceres, la mamá de Francisco, la primera víctima, criticó los dichos de Agüero: “Fue lo que esperaba que hiciera, pero nos dio tanta impotencia. Se reía y miraba a su mamá. Una falta de respeto y empatía que coincide con su perfil psicológico. Ella dice que la mataron en vida... Si supiera el dolor que nos condenó a todos a convivir de por vida”.

El Tribunal llamó a cuarto intermedio hasta mañana, que abrirá la jornada el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, y la exdirectora del Hospital Neonatal, Liliana Asís.