¿Sigue el frío bajo cero? El clima en Neuquén durante el fin de semana

El pronóstico del SMN anticipa días estables en el centro y norte neuquino, mientras que en la cordillera se esperan algunas lluvias hacia el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este fin de semana en Neuquén . Las condiciones se mantendrán estables en gran parte de la provincia, con temperaturas en ascenso y sin lluvias en el norte y centro. Sin embargo, la cordillera experimentará un cambio hacia el domingo, cuando se esperan precipitaciones y nevadas débiles. En varios puntos también se espera viento con ráfagas fuertes.

El viernes se anticipa despejado en la ciudad de Neuquén, con mínima de 0°C y máxima de 14°C. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán del oeste entre 7 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El sábado la mínima será de 4°C y la máxima de 16°C, también sin lluvias. El viento se mantendrá moderado a fuerte, del sector oeste, con ráfagas de hasta 50 km/h.

viento en neuquen-07.jpg Claudio Espinoza

El domingo subirá un poco más la temperatura: mínima de 5°C y máxima de 17°C, cielo mayormente despejado y vientos del oeste de 13 a 22 km/h, sin ráfagas intensas ni precipitaciones.

Centro provincial

En la comarca petrolera, el viernes se espera una mínima de 0°C y máxima de 14°C, con vientos leves del oeste (7–31 km/h) y ráfagas de hasta 50 km/h. El sábado subirá a 16°C y el domingo a 17°C, manteniendo las ráfagas fuertes y sin lluvias.

La zona de Zapala, en tanto, tendrá un viernes frío, con -2°C de mínima y 8°C de máxima. El sábado trepará hasta 14°C y el domingo a 15°C, con vientos moderados del oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, aunque con baja probabilidad de lluvias.

viento zapala generica ruta 22

Cordillera: San Martín, Junín, Villa La Angostura y Chapelco

El viernes será frío en toda la zona Andina, las mínimas rondarán los -4°C y las máximas los 7°C, con vientos moderados de hasta 22 km/h. Sin precipitaciones.

El sábado, el tiempo seguirá estable con máximas de 12°C en San Martín y 14°C en Junín, aunque se intensificarán los vientos del oeste.

El domingo traerá inestabilidad: máximas de 11°C en San Martín, 14°C en Junín y 11°C en Villa La Angostura. Se esperan lluvias y nevadas aisladas hacia la tarde y noche, con probabilidad entre el 10 y 40%. Los vientos serán moderados a fuertes, con ráfagas que podrían superar los 59 km/h en zonas altas.

plaza san martin de los andes

Norte neuquino y pasos cordilleranos

En el Alto Neuquén, el viernes se espera mínima de -2°C y máxima de 8°C, con vientos leves. El sábado subirá a 16°C y el domingo repetirá esa máxima, pero con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde-noche y ráfagas de hasta 59 km/h.

En Manzano Amargo, Pino Hachado y Copahue, las mínimas seguirán bajo cero el viernes (hasta -7°C) y las máximas en torno a los 7°C. El sábado el panorama mejorará con 13°C, pero el domingo se prevén lluvias o nevadas débiles, con chances del 10 al 40% y ráfagas intensas de hasta 70 km/h.

El SMN indica que gran parte del territorio neuquino tendrá tiempo estable y soleado, pero con viento fuerte en el centro y norte, especialmente entre viernes y sábado. En la cordillera y pasos fronterizos, en cambio, el domingo estará marcado por la llegada de lluvias y nevadas débiles, lo que anticipa un cierre de fin de semana más inestable.