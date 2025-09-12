El hombre que intentó quemar a su hermana y su sobrina pasará 5 años y medio preso

El condenado, Juan Lambrecht, ya había sido declarado responsable por el hecho ocurrido en el barrio Islas Malvinas. La fiscalía pretendía una pena más dura.

Juan Gabriel Lambrecht ya había sido declarado responsable por el salvaje hecho ocurrido en el barrio Islas Malvinas y solo restaba la definición de la pena.

El hombre que intentó quemar a su hermana y también su sobrina en el barrio Islas Malvinas de esta ciudad cumplirá un castigo de 5 años y medio de cárcel efectiva. De esta forma, quedó cerrado el proceso en contra de Juan Gabriel Lambrecht, quien previamente había sido declarado responsable del delito de tentativa de homicidio.

El tribunal que resolvió la pena en contra del condenado estuvo conformado por los jueces Richard Trincheri, Juan Pablo Encina y Florencia Martini.

El hombre, en agosto de 2024, luego de un altercado con la pareja de su sobrina, roció con combustible e intentó quitarles la vida a su hermana y su sobrina iniciando el fuego que fue extinguido con ayuda de terceros. Según la fiscalía la acción homicida tenía como fin apropiarse de la casa, pero esto último no pudo ser demostrado durante el juicio de responsabilidad.

La fiscalía había solicitado 7 años y medio mientras que la defensa había solicitado el mínimo de 4 años de prisión efectiva. El tribunal, para establecer el monto de la pena, consideró como agravantes la extensión del daño en cuanto a las lesiones provocadas, la relación de parentesco y la pluralidad de víctimas y como atenuante tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes penales.

Disputas por la sucesión de la casa

El hecho por el cual Lambrecht fue declarado responsable ocurrió el 28 de agosto de 2024, entre las 17:20 y 18. Tras una discusión por el lavado de un auto en la vereda, el imputado provocó y amenazó de muerte a su hermana y al resto de las personas con las que ella convivía, por antiguas disputas que mantenían respecto de la sucesión de la vivienda.

La discusión escaló hasta que, en un momento determinado, Lambrecht atacó con un sacacorchos a uno de los hombres, pareja de su sobrina, y le provocó una lesión en la zona del cuero cabelludo. Luego, se dirigió al sector de la casa que él ocupaba y salió cargando un balde con algún tipo de combustible: roció a su hermana y a su sobrina y, de forma inmediata, las prendió fuego, para luego volver a ingresar a su vivienda.

ON - Formulacion de cargos Juan Gabriel Lambrecht(3).jpg Omar Novoa

Ambas víctimas salvaron sus vidas a partir de la intervención de terceros. Tiempo después del ataque, la hermana del imputado falleció, pero su muerte no tuvo que ver con las quemaduras, sino con una enfermedad previa.

No se consideró el agravante de la codicia

Para la fiscalía, el motivo del ataque fue que el imputado intentó quedarse con el inmueble. Sin embargo, el tribunal que juzgó el caso y declaró la responsabilidad, consideró que, sólo respecto de esa intención, debía regir el beneficio de la duda. Por esa razón, declaró la responsabilidad penal del imputado por dos hechos de tentativa de homicidio (artículos 79, 42 y 54 del Código Penal).

El presidente del tribunal, Trincheri, explicó que en el juicio se presentaron las disputas previas por la casa, originadas en el año 2017, “pero conectar eso con que en el momento del hecho, Lambrecht hizo lo que hizo para heredar la casa, realmente existe al menos una duda”. Entre otros puntos, indicó que, en los años de conflicto, al convivir pared mediante con sus víctimas, podría haber elegido otro momento, sin testigos, para consumar su objetivo.