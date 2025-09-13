Impresionante choque y vuelco: la conductora iba con una nena a bordo

El vuelco ocurrió en el barrio Unión de Mayo, alrededor de las 22:40 del viernes. ¿La conductora estaba alcoholizada?

Por causas que se están investigando, durante la noche del viernes vecinos y vecinas del oeste neuquino fueron testigos de un violento accidente de tránsito que interrumpió el descanso y generó gran preocupación en el barrio Unión de Mayo . El fuerte ruido despertó a más de uno, y algunos decidieron salir de sus casas para ver qué había pasado. En pocos minutos, varios rodeaban la escena de un impactante vuelco, como se puede apreciar en las imágenes.

Los vecinos se encontraron con la escena de un auto volcado con las ruedas para arriba en el medio de la calle, y otro chocado. La situación se registró en dos calles principales de Unión de Mayo. Para ser más exactos, en la intersección de Abrazo de Maipú y República de Italia , donde uno de los vehículos quedó volcado.

Según informaron fuentes policiales, se tomó conocimiento del siniestro a las 22:40 del viernes cuando un Volkswagen Gol Trend, conducido por una joven, de 30 años, que viajaba con su hija de 10, impactó contra un Peugeot 206, conducido por un muchacho.

Cómo fue la dinámica del accidente

Según el parte oficial de la Policía, la conductora protagonista explicó que tras la colisión con el otro rodado perdió el control de su vehículo, lo que provocó el vuelco en plena calzada. Por su parte, el otro automovilista involucrado en el siniestro vial refirió que había parado la marcha del Peugeot sobre República de Italia, cuando sorpresivamente sintió el impacto trasero del Gol Trend.

"El Gol Trend circulaba a gran velocidad, provocando el vuelco del vehículo, como así también arrastrando algunos metros el Peugeot", según indicaron fuentes policiales en el lugar.

La escena provocó preocupación entre los testigos, aunque más allá del impacto que generó a simple vista la escena, no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Barrio Unión de Mayo: volcó en un auto con un menor a bordo

Al lugar acudió personal de la Comisaría 21, junto a una ambulancia y personal de salud que asistió a los involucrados. Sin embargo, se indicó que ninguno de los ocupantes necesitó ser trasladado a un centro asistencial, ya que presentaban solo golpes leves.

Vecinos que miraban de cerca el procedimiento levantaron la sospecha de que la conductora podría estar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, a requerimiento del personal de Comisaría 21, se hizo presente en el lugar inspectores municipales de Tránsito que echaron por tierra este rumor.

Consultado al respecto, el jefe de la Comisaría21, José Coliman, dijo a LMNeuquén que "el personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia a la chica, y el resultado dio cero. Es decir, no estaba alcoholizada".

El episodio fue registrado en el sistema CeCoCo de la Dirección de Delitos Complejos y Estrategias (DCDyE101), donde quedó asentada la intervención y el resultado del procedimiento.

Un cruce peligroso

Vecinos de la zona señalan que la intersección de Abrazo de Maipú y República de Italia suele ser escenario de maniobras riesgosas y accidentes viales. La combinación de tránsito fluido, la poca visibilidad durante la noche y el exceso de velocidad en algunos conductores convierte al cruce en un punto de conflicto.