Robo en una casa a plena luz del día: ladrón asaltó violentamente a una joven de 15 años

Ocurrió en una vivienda familiar ubicada en pleno centro de la ciudad de Las Lajas. El malviviente arrastró a la víctima por el piso mientras reclamaba el celular y dinero.

La tranquilidad de la tarde de este lunes se vio interrumpida para una joven de 15 años que llegó a su hogar alrededor de las 16.30, solo para encontrarse con un escenario de terror. Al abrir la puerta, se topó con un ladrón que ya estaba dentro de la vivienda familiar. Esto ocurrió en pleno centro de la ciudad de Las Lajas , entre las calles Olascoaga, Saavedra y 25 de Mayo, a una cuadra de la Municipalidad y a dos cuadras de la Comisaría 27.

El delincuente, aprovechando la sorpresa, redujo a la joven y le exigió que entregara dinero y su teléfono celular. Tras un intenso forcejeo con el agresor, la chica logró escapar y salió corriendo de la casa en busca de ayuda. Desesperada, se dirigió a la escuela primaria cercana, donde trabaja su madre como maestra, y le pidió auxilio. Desde la institución escolar, se dio aviso inmediato a las autoridades policiales de la Comisaría 27, que se movilizaron rápidamente para iniciar la investigación y buscar al responsable del delito.

La joven se encuentra en buen estado, aunque conmocionada por el traumático episodio. Así lo confirmó a LMNeuquén el padre de la víctima del feroz asalto, Carlos Vergara. “El hecho ocurrió en pleno centro de Las Lajas, en un lugar que está rodeado de instituciones educativas. El lunes cerca de las 16 horas salí de mi casa para hacer unos trámites y mi hija salió de clases del CPEM 5 y llegó a casa a las 16,30”, comenzó a relatar el progenitor.

“Cuando ingresó escuchó ruidos en una habitación y pensó que era yo. Al recorrer unos metros fue sorprendida por un desconocido que la increpó y la sujetó violentamente tapándole la boca y la tiró al suelo del living. Luego la arrastró hasta su habitación y la tiró en la cama. En todo momento fue muy agresivo y reclamaba que le entregara dinero y su teléfono personal”, contó el padre conmocionado.

Las lajas

Auxilio

Vergara comentó además que su hija, como un acto reflejo, comenzó a gritar y a forcejear con el sujeto. “Ella logró escapar por una puerta lateral y se dirigió con mucho miedo a la escuela 170 donde trabaja su madre y estudia su pequeña hermana de 7 años. En todo momento, mientras corría, pensaba que la estaban persiguiendo. Fue un momento de mucha desesperación para ella”, aseguró Carlos.

Asimismo, mencionó que luego de dar aviso a las autoridades policiales se hicieron las pericias de rigor y se pudo determinar que literalmente habían “dado vuelta” la casa. “Revisaron por todos lados, en especial en las habitaciones. Abrieron los roperos y tiraron la ropa. Buscaron debajo de los colchones y en las mesitas de luz”, relató. Luego, con mucha angustia e impotencia se refirió al estado de su hija adolescente. “La verdad que fue una situación muy difícil para mi nena, que aún está shockeada porque la golpearon, la maltrataron y la manosearon”, dijo indignado.

Preocupación

Este incidente ha generado gran preocupación en la población lajeña, ya que se suma a una seguidilla de actos delictivos que han afectado a varias familias, locales comerciales e instituciones de la ciudad. Los vecinos exigen mayor seguridad y una respuesta efectiva de las autoridades para prevenir futuros hechos de violencia y delincuencia. “Todos creemos que no es gente de Las Lajas, pero sí que hay gente de la localidad que brinda información porque no es casualidad que yo me retiré a las 16 y media hora después, cuando llegó mi hija, este individuo estaba ya dentro de la casa”, afirmó Vergara.

La policía de la Comisaría 27 está trabajando para identificar al ladrón y esclarecer los hechos. Mientras tanto, la familia agradece a la comunidad que cualquier persona con información sobre el caso se comunique con las autoridades para colaborar en la investigación.