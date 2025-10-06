Un importante paso a Chile está cerrado por hielo: cuál es y por dónde cruzar

Un reporte de Vialidad Nacional notificó que se realizan trabajos en una ruta que está inhabilitada por hielo sobre calzada.

El paso internacional Pino Hachado está cerrado por hielo sobre la calzada. Foto: archivo.

La dirección nacional de Vialidad publicó el parte diario de transitabilidad este lunes. Entre los ítems correspondientes a la provincia de Neuquén figura una sola ruta inhabilitada, que corresponde a un importante paso internacional .

Se trata de la Ruta Nacional 242, que comunica Las Lajas con el paso internacional Pino Hachado. Según informaron oficialmente mediante un comunicado, la ruta y el complejo fronterizo se encuentran intransitables debido a la presencia de hielo sobre la calzada.

El sitio oficial del Gobierno Nacional que informa del estado de los pasos internacionales publicó que la temperatura en Pino Hachado cerca de las 8 de la mañana era de -9°C. A pesar de esto, la página notifica que el tiempo es "bueno".

pino hachado cerrado

Se espera un nuevo reporte de transitabilidad de Pino Hachado a las 9, cuando suba un poco la temperatura.

Cómo está el paso internacional Cardenal Samoré

Vialidad Nacional también emitió un comunicado para informar del estado del paso Cardenal Samoré. Informaron que se encuentra "transitable con extrema precaución".

Detallaron que la calzada se encuentra mojada por lluvia y que podría formarse hielo en sectores de la ruta. "Pronóstico de nieve ligera en cotas altas y bajas temperaturas", comunicaron. Además, recordaron sobre la portación obligatoria de cadenas. Informaron que personal y equipos de Vialidad Nacional se encuentran operando operando.

El sitio de Pasos Internacionales informa que el tiempo en el paso Samoré es "malo" debido a las bajas temperaturas y la llovizna, que complican la transitabilidad.

Paso Cardenal Samoré del lado de Chile.jpg Paso Internacional Cardenal Samoré del lado de Chile.

Cuáles son los horarios de los pasos internacionales

A mediados de septiembre se confirmaron nuevos horarios para los pasos fronterizos con Chile. El anuncio fue realizado desde el ministerio de Jefatura de Gabinete de la Nación. La medida para regular el tránsito internacional alcanza a los cruces ubicados en las regiones del Alto Neuquén, de los Lagos del Sur y del Pehuén.

La resolución establece franjas diferenciadas para ingreso y egreso del país, con el fin de ordenar la circulación y reforzar la coordinación con las autoridades del país vecino.

En la Región del Alto Neuquén, el Paso Fronterizo Pino Hachado tiene el horario de egreso (Argentina – Chile) desde las 8.00 a las 19.00 y de ingreso (Chile – Argentina) de 8.00 a 20.00.

pino hachado diputado

En la Región de los Lagos del Sur, el Paso Cardenal Samoré está habilitado para el egreso desde las 8.00 y hasta las 19, mientras que el ingreso se extenderá de 8.00 a 20.00.

En cambio, tanto el Paso Hua Hum como el Paso Mamuil Malal ambos tienen el ingreso y egreso de 8.00 a 20.00.

Por otro lado, en la Región del Pehuén, el Paso Icalma-Villa Pehuenia tiene su horario de egreso de 8.00 a 19.00 y el ingreso es de 8.00 a 20.00.

Cabe recordar que el Paso Fronterizo Pichachén se encuentra cerrado en esta época del año.

Las autoridades recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época. Asimismo, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.