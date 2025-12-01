Incansable: corrió de Chascomús a Esquel tirando de un carro y ahora participará en 45K de montaña

Llegó a la ciudad Chubut tras más de un mes de travesía por casi 2.000 km. El desafío era llegar a tiempo de largar en la exigente carrera del 7 de diciembre.

Bruno salió de Chascomús el 26 de octubre y llegó a Esquel en el último fin de semana de noviembre: en su carrito llevaba una carpa y lo mínimo necesario para lograr la proeza.

Aplausos, vítores y la emoción de haber cumplido una promesa. Así fue recibido Bruno Ricao en Esquel el fin de semana pasado, tras completar una travesía de casi 2.000 kilómetros desde Chascomús , en la provincia de Buenos Aires , hasta la cordillera de Chubut . El momento quedó registrado en un video difundido por el medio local EQSNotas.

Pero la hazaña de este hombre de 36 años tiene una particularidad que la vuelve aún más extraordinaria: realizó todo el recorrido tirando de un carro donde llevaba únicamente lo esencial para sobrevivir de manera autónoma.

La partida había sido el 26 de octubre . Desde entonces, Bruno avanzó jornada tras jornada por rutas , pueblos y paisajes cambiantes , llevando consigo una carpa , provisiones y los elementos básicos para una travesía sin ningún tipo de asistencia .

Bruno explicó qué lo llevó a embarcarse en semejante empresa. "Todo empezó con una deuda pendiente, necesitaba hacer un esfuerzo, a ver hasta dónde podía llegar. Esto se me ocurrió después de correr los 21k", reveló.

La idea nació tras participar en una media maratón. Lo que comenzó como una inquietud deportiva se transformó en el "Desafío Patagónico", un proyecto personal cuyo objetivo final era llegar a tiempo para participar en la QTrail, una carrera de montaña programada para el 7 de diciembre en Esquel. Ahora, como si todavía no fuerar suficiente, correrá 45K de montaña.

Más que un desafío físico

Después de su llegada a la comarca andina, Bruno compartió las reflexiones que lo acompañaron en el camino. "Me sorprendió el poder que tiene la mente sobre el cuerpo. Si te aferrás a un deseo, es increíble lo que uno puede llegar a lograr", expresó.

También destacó el apoyo recibido durante el trayecto: "Y después el cariño de la gente, que me acompañó y ayudó".

Sin embargo, no todo fue fácil. Bruno reconoció que hubo momentos difíciles. "Lo que me angustiaba era no tener señal en el teléfono. Me he acostado un poco bajoneado, pero al día siguiente me levantaba y arrancaba", contó.

Bruno Ricao, el runner que corrió de Chascomús a Esquel El runner de Chascomús fue contando su travesía en las redes sociales. Captura Instagram

Lo que inició como un reto deportivo extremo terminó convirtiéndose en un viaje interior que capturó la admiración de quienes se cruzaron con él en el camino.

Día tras día, Bruno forjó una historia que combinó resistencia física con una profunda introspección. Su llegada a Esquel representa no solo la meta de un recorrido impresionante, sino la concreción de una promesa personal que demuestra hasta dónde puede llegar la determinación humana cuando se fija un objetivo claro.

Ahora, tras culminar la primera parte de su "Desafío Patagónico", Bruno se prepara para la segunda: enfrentar los exigentes senderos de la QTrail.

La segunda edición del QTrail en Esquel

Con su proeza, Bruno se convirtió en una de las figuras destacadas en la previa de esta segunda edición de la competencia de montaña.

Esquel tiene todo listo para recibir un nuevo capítulo de este evento de trail running que se consolida en el calendario deportivo nacional. La carrera, que combina deporte y promoción turística, se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre.

Sebastián Luengo, organizador del evento, dialogó con FM DEL LAGO y confirmó la gran convocatoria. Se espera la participación de alrededor de 500 corredores provenientes de diversas provincias y países vecinos.

Bruno Ricao, el runner que corrió 2.000 kilómetros de Chascomús a Esquel 2 La llegada de Bruno a Esquel, tras recorrer casi 2.000 kilómetros sin ningún tipo de asistencia. Captura video EQS Notas.

"El 7 de diciembre hacemos la segunda edición del Qtrail, con mucho trabajo y ultimando detalles. Tenemos gente de todo el país que viene a correr y tenemos mucho trabajo en la recta final", comentó Luengo.

El QTrail busca fusionar la competencia con la posibilidad de disfrutar los atractivos de Esquel. La fecha coincide con un fin de semana largo, lo que favorece el turismo.

"La idea es congeniar con el turismo deportivo, que la gente no venga solo a correr, sino también a pasear", señaló el organizador.

Carrera de montaña y turismo

El evento central se realizará en La Rural, donde el año pasado se congregaron cerca de 1.000 personas. El cronograma incluye la Expo Qtrail con charlas y sorteos, y el día de la carrera (domingo) habrá juegos para los más chicos.

La competencia ofrece tres distancias para distintos niveles de experiencia: 10K, 25K y 45K.

Luengo destacó la calidad de los recorridos. "Los circuitos los hizo Sergio Trecaman (reconocido trail runner), con un grupo de chicos van a hacer la marcación, es excelente", afirmó.

En la página oficial del Q-Trail, la organización define el evento como una experiencia que en su primera edición, realizada el 8 de diciembre de 2024, deslumbró a los corredores con senderos de montaña nunca antes transitados.

Qtrail de Esquel La primera edición del Q-Trail se corrió en diciembre de 2024 y un año más tarde repite con tres opciones para los participantes: 10, 25 y 45K por todo tipo de terreno.

Más de 550 corredores disfrutaron de una marcación impecable, puestos de abastecimiento colmados de comida y bebida, y mucho personal de seguridad.

Q Trail es una carrera soñada por Sebastián Luengo y diseñada junto a grandes corredores de la zona. Su organización pone mayor interés en priorizar la seguridad de los corredores y el cuidado del medio ambiente.

Los participantes podrán disfrutar de circuitos muy entretenidos y con una amplia variedad de terrenos. Bosques, senderos, montañas, árboles nativos, flora y fauna autóctona, cascadas, y aguas cristalinas de ríos y lagunas serán escenarios para esta aventura.

Además, los visitantes podrán conocer diferentes atractivos como el Parque Nacional Los Alerces, el Centro de Esquí La Hoya, La Trochita y la pintoresca ciudad de Trevelin, entre otros. También podrán disfrutar de comidas típicas, dulces regionales y de la calidez de su gente.