La runner de Chubut que corrió los 10K de los Juegos Olímpicos en París

Allá se encontraron con Daniela Escalante, la profesora que comanda el grupo de runners Olimpia en la ciudad petrolera, que integra Vanesa.

El viaje a París fue parte de un plan de vacaciones familiares y un desafío deportivo, después de que tomaron la decisión de salir por primera vez a competir en el exterior, en el Mundial Masters de Gotemburgo, en Suecia, que comienza este lunes.

La idea fue linkear esa experiencia con unos días de descanso en Madrid, que terminaron sumando esta inesperada parada extra en Francia, y una posibilidad soñada para Vanesa.

De Chubut a los 10K de Paris 2024

Fue a través de un sorteo online como la comodorense obtuvo un preciado dorsal para poder correr los 10K. Luis también se había anotado, pero no tuvo la misma suerte. Igual, allí estuvo para acompañarla en la aventura, antes de ir juntos a participar de una competencia internacional en Suiza.

Claro que el privilegio de Vanesa no fue solo cuestión de suerte, sino que también hubo mucho esfuerzo y preparación.

Runner2.jpg Vanesa Luque con su entrenadora, Daniela Escalante, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Fue un proceso largo, con desafíos mensuales que incluían correr 5 km en tiempos determinados, vinculando mis entrenamientos con una aplicación”, explicó a diario Crónica la atleta antes de partir a Francia para correr la carrera en París.

Todos los meses tenía que cumplir con un desafío para poder seguir en carrera en busca de su pechera para la competencia de los Juegos Olímpicos. Y siguió sus rutinas al pie de la letra. Pero el sorteo no se le daba. Hasta que en enero, llegó el aviso de que había accedido a un lugar.

Ahora, Vanesa y Luis se preparan para su próximo desafío: el Campeonato Mundial Masters de Gotemburgo en Suecia, donde competirán junto a otros seis atletas de Comodoro Rivadavia y varios más de la Argentina.

El legado del abuelo

La historia de Vanesa con el atletismo es una mezcla de pasión y dedicación. Comenzó a correr a los 6 años, influenciada por su abuelo y un profesor de educación física de su escuela de Comodoro, pero a los 15 dejó el deporte. Había competido muy poco.

No fue hasta los 33 que retomó su amor por el running, motivada por su esposo, Luis Perea, quien también es atleta y la alentó a volver a las pistas. Desde entonces, Vanesa no paró.

“Fue junto a mi compañero de vida. Por cuestión de estrés, el médico le dijo que se fijara de salir a trotar. Y así descubrió salir a correr, algo que para mí fue como recordar mi época de entrenamientos. Un día lo acompañé a la pista de km 4, él ya estaba en una agrupación. Y yo me encontré con Daniela Escalante, mi actual entrenadora, que ya me había visto en una carrera de 11K para mayores. Me contó que estaba entrenando. Al mes me decidí, me sumé a Olimpia y ya no paré”, contó la runner a horas de salir rumbo a Europa.

runner1.jpg Vanesa con una bandera de su grupo runner de Chubut: volivó al atletismo a los 33 años, por su marido.

Este lunes arranca el Mundial, y el 18, Vanesa correrá los 10K en la modalidad de calle, esta vez compartiendo la experiencia con su esposo, que se prueba en la misma distancia y un par de días antes, también en los 5K.

Junto al matrimonio, participan Mario Rodríguez, Fabiana Haag, Horacio Sturzembaum y Valeria Soplanes, también runners de Comodoro y parte de una lista de 43 atletas argentinos que viajaron a Suecia para correr en algunas de las competencias del evento en Suecia, que se extiende hasta el 25 de agosto.