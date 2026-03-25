Impactante explosión en un depósito y hay varios heridos: "Vuelan garrafas por todos lados"

Las grandes columnas de humo y fuego se logran ver desde varias cuadras debido a la inmensidad del incendio.

Un impactante incendio se registró en las primeras horas de este miércoles en un depósito de garrafas . El episodio tuvo lugar en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, provincia de Buenos Aires. Y las autoridades confirmaron que hay varias personas heridas.

"Vuelan garrafas por todos lados", afirmaron los vecinos de la localidad en medio de las explosiones. Según reveló La Nación, tres empleados del lugar debieron ser trasladados con quemaduras leves a la clínica Paredes. A su vez, entre los heridos se sumó un adolescente que pasaba por la zona y un proyectil de garrafa le impactó en la cabeza.

Las grandes columnas de humo y fuego se logran ver desde varias cuadras debido a la inmensidad del incendio. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona. Y las últimas informaciones indican que el depósito estaba funcionando sin habilitación.

El operativo que se lleva adelante es muy complejo, ya que las garrafas explotan y vuelan cerca de 200 metros a la redonda, lo que genera un riesgo latente. A raíz de esta delicada situación, varios vecinos comenzaron a autoevacuarse.

Se incendia un depósito de garrafas en Merlo: hay tres heridos y se registraron fuertes explosiones

"Por las explosiones se hace difícil aproximarse"

Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, dialogó con TN y explicó que "se está tratando de controlar el incendio, pero por las explosiones se hace difícil aproximarse".

"Yo estoy encerrado frente a mi local, una casa de electricidad, que está justo en frente. Corté la luz y me da miedo porque vibra todo", relató Francisco, un vecino de la zona, al mismo medio.

Ezequiel, otro vecino, contó que se evacuó y fue hasta la casa de su mamá debido a la gravedad de la situación. “Lo que hice fue agarrar todo lo importante y rezar que no pase nada en el camino. Tengo un bebé chico y uno nunca sabe lo que puede pasar con una situación así o por la gente cuando se descontrola y sale rápido con el auto”, resaltó.

incendio garrafas

Noelia, una mujer que vive a tres cuadras del lugar, contó que tuvo que sacar los vidrios de las ventanas de su casa debido a las importantes vibraciones. "La gente estaba llevando a los chicos al colegio, tomándose el colectivo para ir a trabajar cuando comenzó todo", explicó.

Fuentes policiales indicaron a La Nación que las primeras denuncias ingresaron en la comisaría sexta de Merlo. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se desarrollaba en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres.

En declaraciones al movilero de TN, los vecinos relataron que tres años atrás también explotó el mismo local, lo que provocó la rotura de vidrios en las viviendas cercanas. Incluso, uno de los vecinos colocó acrílicos por miedo a que el hecho volviera a repetirse.

explosion garrafas (1)

Por el momento, continúa el trabajo en la zona con tareas de enfriamiento y apuntalamiento de la estructura. Cerca de las 9 de la mañana, las imágenes mostraban que la columna de humo negro se había reducido considerablemente, pero todavía había llamas activas.