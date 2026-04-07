Detuvieron a un joven ladrón que robó un celular a punta de cuchillo

El robo ocurrió el lunes por la tarde. El ladrón será acusado por el violento hecho en las próximas horas.

Un joven ladrón fue detenido en el oeste neuquino minutos después de amenazar a un adolescente y robarle su celular en una vereda. Su cómplice logró darse a la fuga.

Según informó la Policía, el robo tuvo lugar alrededor de las 18:55 del lunes, cuando un adolescente menor de edad se presentó en la Comisaría Tercera denunciando que minutos antes había sido víctima de un robo bajo amenaza con arma blanca por parte de dos sujetos, quienes le sustrajeron un teléfono celular marca Samsung.

Con los datos aportados por el joven, que pudo describir a los ladrones y señalar dónde había ocurrido el hecho, efectivos comenzaron un patrullaje por el sector y en inmediaciones de calles Avenida del Trabajador y Gobernador Peri lograron visualizar a los sospechosos ingresando al sector de Toma Pacífica.

En ese contexto, personal de la División Motorizada concretó la demora de uno de los individuos. El demorado fue identificado como un joven de 18 años, quien fue trasladado a la unidad policial mientras se continuaban las diligencias de rigor.

salto grande y mascardi

Posteriormente, la madre del adolescente víctima se acercó a la comisaría para formalizar la denuncia, precisando que el hecho había ocurrido en calles Salto Grande y Mascardi, donde su hijo fue abordado y amenazado con un arma blanca para sustraerle un celular Samsung A05.

Como resultado del procedimiento y tras un palpado que se le realizó al demorado, el teléfono fue recuperado y restituido a su propietario tras la radicación de la denuncia, por orden de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Asimismo, se procedió al secuestro del arma blanca presuntamente utilizada en el ilícito.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el joven demorado quedó detenido a la espera de la formulación de cargos.

Robaron una camioneta a punta de cuchillo y fueron detenidos

Una secuencia digna de una película ocurrió el viernes pasado en la ciudad de Neuquén capital cuando una pareja, que robó una camioneta utilizando un arma blanca, fue detenida por efectivos policiales tras una extensa persecución.

El episodio comenzó en plena madrugada, alrededor de las 4:30, cuando una alerta radial informó que un hombre había sido amenazado por delincuentes en la zona céntrica. Los ladrones utilizaron un cuchillo tipo "Tramontina" de mango negro y lograron que la víctima descendiera de su Amarok blanca, entregándola junto con sus objetos personales.

Ante esta situación, rápidamente, la División Centro de Monitoreo inició el rastreo de la camioneta a través de los domos de seguridad de la ciudad. Minutos más tarde, el vehículo fue captado en la intersección de las calles Saturnino Torres y Mitre, circulando en dirección hacia el sur.

pareja detenida tras robar camioneta nqn

Con la información recabada, los efectivos policiales iniciaron la persecución que tuvo lugar por avenida Mosconi, luego por calle Ricchieri y posteriormemente por Copahue.

Luego de un extenso seguimiento de los ladrones, la camioneta fue divisada en la zona del Paseo de la Costa, cuando el personal policial de la Comisaría 2° del barrio San Lorenzo logró interceptar a los sospechosos en la esquina de Linares y Los Araucanos.