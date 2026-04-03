A lo Bonnie y Clyde: robaron una camioneta a punta de cuchillo y fueron detenidos tras una persecución

Sucedió este viernes por la madrugada. Gracias al Centro de Monitoreo Urbano fueron detenidos.

La pareja fue detenida y puesta a disposición de la justicia.

Una secuencia digna de una película ocurrió este viernes en la ciudad de Neuquén capital cuando una pareja, que robó una camioneta utilizando un arma blanca, fue detenida por efectivos policiales tras una extensa persecución .

El episodio comenzó en plena madrugada, alrededor de las 4:30 , cuando una alerta radial informó que un hombre había sido amenazado por delincuentes en la zona céntrica. Los ladrones utilizaron un cuchillo tipo "Tramontina" de mango negro y lograron que la víctima descendiera de su Amarok blanca, entregándola junto con sus objetos personales.

Ante esta situación, rápidamente, la División Centro de Monitoreo inició el rastreo de la camioneta a través de los domos de seguridad de la ciudad. Minutos más tarde, el vehículo fue captado en la intersección de las calles Saturnino Torres y Mitre, circulando en dirección hacia el sur.

Con la información recabada, los efectivos policiales iniciaron la persecución que tuvo lugar por avenida Mosconi, luego por calle Ricchieri y posteriormemente por Copahue.

pareja detenida tras robar camioneta nqn 2

¿Dónde fueron detenidos los ladrones?

Luego de un extenso seguimiento de los ladrones, la camioneta fue divisada en la zona del Paseo de la Costa, cuando el personal policial de la Comisaría 2° del barrio San Lorenzo logró interceptar a los sospechosos en la esquina de Linares y Los Araucanos.

Al detener el vehículo, constataron que la Amarok era conducida por una mujer de 27 años. Sorpresivamente, su acompañante, un hombre de 31 años, se encontraba aparentemente consumiendo bebidas alcohólicas.

Como resultado, la pareja fue demorada y trasladada a la sede policial, quedando a disposición de la Justicia. En tanto que el vehículo y los elementos personales de la víctima fueron recuperados en su totalidad.

pareja detenida tras robar camioneta nqn 3

Robaron la camioneta, chocaron contra un patrullero y fueron detenidos

Un episodio similar ocurrió el pasado viernes por la noche en la ciudad de Neuquén, cuando dos hombres fueron detenidos tras protagonizar una persecución a bordo de una camioneta robada.

El hecho comenzó durante la mañana del 27 de marzo, cuando una mujer denunció que un delincuente armado la interceptó y le sustrajo su Volkswagen Amarok color gris. Más tarde, la situación por el robo dio un giro clave con la intervención de la División Centro de Monitoreo Urbano.

Gracias a la investigación, se logró detectar el vehículo sustraído circulando con una patente adulterada.

huian y chocaron contra un movil policial

El procedimiento para recuperar la Amarok fue encabezado por personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal, que intentó interceptar el vehículo. Ante esto, los ocupantes emprendieron la fuga, lo que provocó una persecución de película por varias calles de la ciudad de Neuquén.

Durante la huida, los sospechosos exhibieron un arma de fuego contra los efectivos policiales a modo de amenaza. En medio de la secuencia, los ladrones perdieron el control del rodado y este terminó incrustado sobre una vereda.

Tras verse acorralados, pero sin ánimos de darse por vencidos, tres individuos descendieron de la camioneta y emprendieron la huida a pie.

Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos, quedando a disposición de la Justicia, mientras que el tercer implicado logró escapar. En tanto, la Amarok robada fue recuperada y secuestrada para ser sometida a las pericias correspondientes.