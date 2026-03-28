De película: huían en una camioneta robada, chocaron contra un patrullero y fueron detenidos

El hecho ocurrió este viernes por la noche. Dos hombres fueron atrapados luego de la violenta persecución.

Un violento episodio se registró este viernes por la noche en la ciudad de Neuquén, cuando dos hombres fueron detenidos tras protagonizar una persecución a bordo de una camioneta robada . El operativo permitió recuperar el vehículo sustraído y secuestrar un arma de fuego.

El hecho tuvo su origen durante la mañana del mismo día, cuando una mujer fue víctima de un robo calificado. Según la denuncia radicada por la víctima, un delincuente armado la interceptó y le sustrajo su Volkswagen Amarok color gris .

Más tarde, la situación por el robo dio un giro clave con la intervención de la División Centro de Monitoreo Urbano.

Gracias a la investigación, se logró detectar el vehículo sustraído circulando con una patente adulterada, lo que permitió activar un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad.

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Persecución, amenazas y choque

El procedimiento para recuperar la Amarok fue encabezado por personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal que intentó interceptar el vehículo. Ante esto, los ocupantes emprendieron la fuga, lo que provocó una persecución de película por varias calles de la ciudad de Neuquén.

Durante la huida, los sospechosos exhibieron un arma de fuego contra los efectivos policiales, a modo de amenaza. Sin embargo, no realizaron disparos.

En medio de la secuencia, los ladrones perdieron el control del rodado y este terminó incrustado sobre una vereda.

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Tras verse acorralados, pero sin ánimos de darse por vencidos. Tres individuos descendieron de la camioneta y emprendieron la huida a pie. Durante la fuga, uno de ellos descartó un arma de fuego en el patio de una vivienda, que fue posteriormente asegurada por la policía.

Detenidos a disposición de la Justicia

Como resultado del operativo, dos hombres fueron demorados en principio y luego formalmente detenidos, quedando a disposición de la Justicia. En tanto, la Amarok robada fue recuperada y secuestrada para ser sometida a las pericias correspondientes.

Si bien no se registraron personas lesionadas, un móvil policial resultó dañado durante la persecución, producto del impacto generado en el procedimiento.

La investigación continúa para dar con el tercer implicado que logró escapar.