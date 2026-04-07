El Gobierno busca un dictamen exprés de la Ley de Glaciares en Diputados

El oficialismo junto a bloques aliados intentarán obtener el dictamen en Cámara de Diputados. Cuándo sería.

El oficialismo busca avanzar en la reforma de la ley de Glaciares.

Este martes el oficialismo intenta avanzar de forma exprés con la reforma de la Ley de Glaciares , ya que busca obtener este martes el dictamen y llevar el proyecto el miércoles a Cámara de Diputados.

A las 14 horas tendrá lugar el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde se buscará firmar dictamen y dejar la iniciativa lista, ya que se trata del único proyecto de La Libertad Avanza que quedó pendiente de las sesiones extraordinarias.

La inciativa, que cuenta con media sanción desde febrero, fue sometida a dos audiencias públicas solicitadas por la oposición y se llevaron adelante el 25 y 26 de marzo pasado. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron los métodos de selección de participantes y pidieron la nulidad de las mismas.

La sesión de este miércoles fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni; de la UCR, Pamela Verasay; de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz, José Luis Garrido; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de Innovación Federal, Alberto Arrúa.

senado glaciares También tienen previsto analizar el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

Inversiones mineras para explotar el recurso glaciar

El proyecto busca fomentar inversiones mineras en provincias del norte y de Cuyo, en el marco del régimen de incentivos incluido en la Ley de Bases, a pedido de gobernadores aliados. Entre ellos se destacan Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo.

Con esta ley se busca redefinir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, y otorga mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben ser consideradas dentro de esas categorías en sus territorios.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La ley en sí no presenta mayores inconvenientes, salvo un artículo específico que propone eliminar el financiamiento estatal directo a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, obligándolos a sostenerse con recursos propios.

mineria glaciar

Poroteo para la votación de la ley

Desde el oficialismo se muestran confiados en alcanzar el quórum de 129 diputados y reunir entre 130 y 134 votos para convertir en ley la reforma. Para eso, cuentan con una base propia cercana a los 94 votos y el respaldo de bloques aliados y provinciales.

Entre estos últimos se destacan espacios vinculados a gobernadores de provincias con actividad minera, como Catamarca y San Juan, que impulsan la reforma como una herramienta para atraer inversiones.

Cuestionamientos a las audicencias públicas por la Ley de Glaciares

El tratamiento del proyecto llega luego de una audiencia pública realizada a fines de marzo, que se extendió durante dos jornadas y tuvo una convocatoria masiva: más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 pudieron exponer de manera presencial o virtual.

Según trascendió, en ese espacio predominaron las posturas en contra de la modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010 para proteger los glaciares y el ambiente periglacial.

audiencia publica glaciares

Organizaciones ambientales y particulares ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si el proyecto se convierte en ley. Cuestionan, entre otros puntos, la validez de la audiencia pública y sostienen que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente.