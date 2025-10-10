Asesinaron a tiros a un modelo argentino en la Ciudad de México

Se trató de un ataque directo ejecutado por dos hombres que se desplazaban en motocicletas. La investigación intenta dar con los responsables.

Un argentino fue asesinado a tiros en la madrugada de este jueves mientras circulaba en una camioneta de alquiler por una avenida de la Ciudad de México . El hecho ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo y, según las primeras pericias, se trató de un ataque directo ejecutado por dos hombres que se desplazaban en motocicletas. La investigación, a cargo de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), intenta determinar los motivos del crimen y dar con los responsables.

El hecho tuvo lugar sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, una zona de alta circulación vehicular. La víctima fue interceptada por los atacantes cuando se desplazaba a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee de alquiler.

El hombre asesinado fue identificado como Federico Dorcaz , modelo y cantante argentino radicado en México, quien perdió la vida luego de recibir varios disparos. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), los agresores aprovecharon la congestión del tránsito para acercarse y abrir fuego contra él.

Ataque en plena madrugada

El episodio ocurrió cerca del Parque Lira, un sector donde, según los registros policiales, ha crecido la cantidad de hechos delictivos. Testigos indicaron que Dorcaz intentó escapar al percatarse del ataque y aceleró su vehículo, aunque fue alcanzado por las balas. Tras recibir los impactos, descendió de la camioneta y colapsó junto al vehículo. Murió en el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Personal de la SSC acordonó la zona y notificó al Ministerio Público, que ordenó los primeros peritajes y la recolección de evidencias balísticas.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación”, señaló la dependencia en un comunicado oficial.

La Fiscalía General de Justicia capitalina trabaja bajo la hipótesis de homicidio doloso. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del sector con el objetivo de identificar a los agresores, quienes, según los primeros indicios, habrían escapado cruzando un puente peatonal hacia el Bosque de Chapultepec.

En las primeras horas, algunas versiones extraoficiales mencionaron la posibilidad de un intento de asalto, aunque la línea principal de investigación sostiene que se trató de un ataque intencional dirigido al artista.

Trayectoria y vida de Federico Dorcaz

Federico Dorcaz, de origen argentino-italiano, nació en Mar del Plata y vivió allí su infancia antes de mudarse con su familia a España a los 13 años. En Europa inició su carrera como modelo y, años después, decidió dedicarse a la música. En 2017 lanzó su primer sencillo, “Kuliyuki”, y desde entonces combinó sonidos de pop, rock y electrónica en sus producciones, con presencia en plataformas como Spotify y YouTube.

“Tuve la oportunidad, en Nueva York, de empezar con la música. Canto desde bien chiquito. Y ahí empezó todo”, había contado en una entrevista con el medio 0223.

Radicado en México desde hace algunos años, Dorcaz era conocido en el ambiente artístico y mantenía una relación sentimental con la actriz y bailarina mexicana Mariana Ávila, quien expresó su dolor en redes sociales: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

El asesinato del artista provocó una profunda consternación tanto en el ámbito musical como entre sus seguidores en Argentina y México. Mientras tanto, la FGJCDMX continúa con la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de vigilancia con el objetivo de esclarecer el crimen que acabó con la vida del joven músico argentino en la capital mexicana.