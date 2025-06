Pablo Mieres, el neuquino asesinado en La Plata, descansa en Cutral Co: "Que su muerte no quede impune"

El brutal asesinato del cutralquense Pablo Mieres conmocionó a Neuquén y a la ciudad de La Plata. Pablo era no docente de la facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Su familia agradeció a la comunidad por el acompañamiento y continúa el pedido de justicia.

Cintia Mieres, una de las hermanas de Pablo, expresó en diálogo con LMNeuquén que su hermano ya descansa en el cementerio de Cutral Co. Relató que en La Plata se abrieron dos horas de sepelio "para que se puedan despedir sus compañeros".

La mujer agradeció a la comunidad por los aportes que brindaron para el traslado de los restos de Pablo para que pueda ser velado en su ciudad natal. "Gracias a la solidaridad de la gente se pudo juntar fondos para poder trasladarlo a Cutral Co", expresó.

Pablo Mieres asesinato neuquino

Sin embargo, los gastos de la familia no terminan ahí. Todavía quedan muchos trámites que la familia debe resolver en La Plata, lo que implica viajar y quedarse en la capital bonaerense. "Seguimos pidiendo ayuda por los gastos de abogado, traslado y estadía", dijo Cintia.

La familia recibe aportes económicos mediante el alias de Mercado Pago "JUSTICIAPORPABLI". La persona titular es Luna Agustina Mieres. Cintia advirtió que detectaron una estafa, que ya fue denunciada, y pidió prestar especial atención a quién es titular de la cuenta. "Tenían una diferencia mínima en el alias y el titular era otro", dijo.

El comunicado de la familia agradeciendo a la comunidad

La familia emitió un comunicado agradeciendo a todas las personas e instituciones que se comunicaron, brindaron ayuda, difusión y pésame en este difícil momento.

"Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos, quienes nos han acompañado en estos momentos de pesar, a nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, amigos de la vida, de la iglesia que se acercaron a darle su último adiós", comienza el comunicado y continúa enumerando "a sus excompañeros, alumnos, pacientes, vecinos, profesores, maestros de su etapa escolar, sus compañeros y amigos del hospital San Martín de La Plata y de la Facultad de Ciencias Exactas, al coro Lírica en Diagonal y los distintos coros de la ciudad, así como a la brigada sanitaria Ramona Medina".

image.png

Además, agradecieron el acompañamiento a autoridades y funcionarios gubernamentales de la provincia de Buenos Aires y Neuquén "que se han comunicado para ponerse a disposición ofreciendo ayuda y contención".

A los medios de comunicación enviaron un particular mensaje: "Rogamos no dejar en el olvido a pablo hasta lograr que se haga justicia". Y siguieron: "A todos les pedimos que nos sigan acompañando, aún queda mucho por delante hasta esclarecer lo sucedido y que la muerte de nuestro querido hijo y hermano no quede impune".

"Todos los que conocieron a pablo saben de su compromiso y lucha en las causas que consideraba justas, siendo apoyo incondicional en la mano que necesitaba ayuda. Hoy él necesita de nosotros que su recuerdo no se pierda y que seamos miles levantando la voz en reclamo de justicia", cierra el comunicado.

Cómo sigue la investigación

La causa está en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la UFI N°3, y la investigación fue asignada a la DDI La Plata. El fiscal ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho: tomas de huellas, levantamiento de rastros, peritajes en los cordones utilizados, y recolección de cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas.

Según Cintia, "hasta ayer seguían haciendo pericias de las cámaras" y contó que "sus amigos se organizaron para que quienes fueron los últimos en hablar con Pablo vayan a declarar".

Una de las pistas más relevantes hasta ahora fue la presencia de un bolso armado con objetos personales que podría haber sido preparado por el autor del crimen con intención de simular un robo. En ese bolso se encontraron una pava eléctrica y ropa, pero no se llegó a retirar del lugar.