Video: dramático accidente aéreo en una playa de Los Angeles

Las autoridades locales informaron que los dos tripulantes fueron rescatados con vida de entre los escombros. Fueron hospitalizados junto a tres transeúntes.

Un impactante accidente de helicóptero ocurrió en una playa de Los Angeles.

Un impactante accidente se viralizó en redes sociales. Fue protagonizado por un helicóptero que|| perdió el control y se estrelló en una playa, en Huntington Beach, California, dejando cinco personas hospitalizadas. La aeronave colisionó contra palmeras y un edificio cercano, generando alarma entre residentes y turistas en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

De acuerdo con CBC News, la aeronave, con dos ocupantes, perdió el control e impactó contra varias palmeras y la fachada de un edificio cercano a la playa, en un área con numerosos comercios y hoteles destacados, como el Hyatt Regency . Los restos del helicóptero quedaron incrustados entre árboles frente al hotel, mientras se desplegaba un amplio operativo de emergencia.

Las autoridades locales informaron que los dos tripulantes fueron rescatados con vida de entre los escombros. Testigos presentes capturaron imágenes y vídeos que muestran al helicóptero maniobrando de manera errática a baja altura , segundos antes de la colisión. En algunas grabaciones, mencionadas por The Us Sun, se escuchan gritos de pánico entre bañistas y transeúntes: “Oh no, oh Dios mío”, mientras los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar .

El incidente dejó además tres peatones heridos, quienes circulaban por la vía pública al momento de la caída, según confirmaron los bomberos y la policía de Huntington Beach.

UPDATE: At least 3 people taken to hospital after helicopter crash in Huntington Beach near Los Angeles pic.twitter.com/utCzHBQgs4 — BNO News (@BNONews) October 11, 2025

Todos los lesionados, los dos ocupantes del helicóptero y tres transeúntes, fueron trasladados a hospitales cercanos para evaluación y tratamiento médico. Si bien no se informaron detalles sobre la gravedad de las lesiones, la policía indicó que ambos tripulantes “fueron rescatados sanos y salvos”, información ratificada por la administración municipal ante CBS News.

Imágenes difundidas en redes sociales y desde la aplicación Citizen mostraron el despliegue masivo de ambulancias, patrullas y camiones de bomberos en el lugar del accidente.

La causa del accidente permanece bajo investigación de las autoridades locales y federales. Por su parte, los equipos policiales recalcaron que no se emitirán más detalles hasta contar con información técnica preliminar. Además, el departamento de policía de Huntington Beach calificó el suceso como excepcional, dada la alta concurrencia y el horario del incidente.

Por otro lado, ni las identidades de los ocupantes ni la de los peatones han sido reveladas, por el hermetismo de las autoridades y la prioridad en la atención médica. Se notificó a organismos federales especializados, cuya llegada permitiría un examen exhaustivo de la aeronave, así como del clima y posibles fallas mecánicas previas.

Las condiciones del tiempo y la alta densidad de personas y vehículos aportaron complejidad a la emergencia posterior al accidente. No se registraron víctimas fatales, y todos los involucrados recibieron atención médica bajo protocolos locales, de acuerdo con las actualizaciones de Los Angeles Times, durante la jornada.

Video: un helicóptero médico se estrelló en una autopista luego de trasladar a un paciente a un hospital

Helicoptero Sacramento 1 Se estrelló un helicóptero médico en Estados Unidos y tres miembros de la tripulación resultaron heridos

Otro accidente aéreo ocurrió en otra zona de Estados Unidos 6 días atrás. Tres personas quedaron en estado crítico luego de que un helicóptero médico se estrelló el lunes 6 de octubre por la noche en la autopista 50 de Sacramento, California, en Estados Unidos.

El accidente ocurrió poco después de las 19 y provocó el cierre total de los carriles en dirección este; mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

#Sacramento #HelicopterCrash

Dash Cam, Police Radio Reveal Sacramento Helicopter Crash Chaos; Bystanders Lift Wreckage



Sacramento, CA – Dramatic new dash cam footage and police radio traffic reveal the chaos of Monday night's medical helicopter crash on Highway 50, where… pic.twitter.com/y2xD9vw7rU — SLCScanner (@SLCScanner) October 8, 2025

Según información de rastreo de vuelos, el helicóptero había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.