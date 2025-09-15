Una mujer fue asesinada a balazos e investigan un femicidio: buscan a su pareja

Una mujer de 36 años fue asesinada y su cuerpo fue hallado este domingo en su vivienda en Colonia Rural Nueva Esperanza y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén investiga un presunto femicidio .

Las autoridades policiales y judiciales avanzan con las tareas investigativas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Fue encontrada por un familiar que la vio por última vez el viernes y, al no poder comunicarse, el domingo concurrió al domicilio, una casilla precaria, y encontró su cuerpo.

El jefe del departamento de Seguridad Personal división Homicidios, comisario Juan Carlos Barroso, dijo a LMNeuquén que la víctima presentaba al menos dos orificios de arma de fuego en la zona abdominal y también algunos cortes en su cuerpo producto de arma blanca.

Policia de Neuquén Patrullero Movil Policial.jpg Más allá de las medidas preventivas particulares, los vecinos del Utedyc piden una mayor presencia policial.

El hecho es investigado por la fiscal del caso Lucrecia Sola, quien ordenó la búsqueda y detención de la pareja de la víctima, y que por el momento permanece prófugo. Barroso dijo a este medio que el hombre tenía denuncias por violencia de género de parte de la mujer y se habían dictado medidas cautelares, pero habían cesado.

La fiscal también requirió la autopsia al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, la cual se realizará en el transcurso del día. En el contexto de la investigación, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el secuestro de las imágenes de cámaras de vigilancia en la zona; y entrevistó a vecinos y vecinas de la zona.

"Se presume que fue el viernes a la noche. Vecinos escucharon una pelea y había elementos tirados y dañados", precisó Barroso.

Según comentó el referente policial, la mujer tenía cuatro hijos pero ninguno vivía con ella ya que estaban a cargo de otros familiares.