Ruta 7: un auto pasó de largo y unos álamos evitaron un vuelco

El hecho ocurrió este domingo poco después de las 19:30, cuando viajaba desde Neuquén hacia Centenario a bordo de un Renault Logan.

Una mujer de 35 años sufrió un accidente de tránsito en Ruta 7 , en el que afortunadamente resultó ilesa. El hecho ocurrió este domingo poco después de las 19:30, cuando viajaba desde Neuquén hacia Centenario a bordo de un Renault Logan.

Según la información brindada por Centenario Digital, al llegar a la curva La Consuelo, cerca del Picadero, el vehículo se salió de control y terminó en la banquina. El impacto fue con el lateral derecho del auto, que chocó contra dos álamos en la calle colectora. El fuerte golpe evitó que el auto cayera en una laguna cercana de agua acumulada producto de las últimas lluvias.

El vehículo quedó "clavado" entre los árboles, lo que impidió que volcara por completo. Testigos del accidente, incluyendo otros conductores y un vecino, se acercaron de inmediato para ayudar a la conductora. La mujer estaba consciente y logró salir del vehículo sin asistencia.

accidente auto ruta 7

Poco después, llegaron al lugar la Policía de Tránsito de Villa Obrera y los bomberos voluntarios. El equipo, a cargo de Patricio Álvarez, estabilizó el auto con tacos y lo retiró usando el malacate del camión de bomberos.

Durante las tareas de rescate, el tráfico fue cortado por unos minutos en ese sector de la ruta, lo que provocó demoras en eel tránsito. Algunos conductores impacientes intentaron usar una calle de tierra alternativa, pero se encontraron con que el camino estaba anegado y con las autoridades aún trabajando en la zona.

Una mujer alcoholizada quedó colgada con su auto sobre un canal

En la madrugada del domingo, una mujer de 26 años protagonizó un accidente de tránsito que podría haber terminado en la peor tragedia. Todo comenzó cuando perdió el control su vehículo Chevrolet Corsa al ingresar por la Avenida Libertador en la ciudad de Centenario.

Según informaron testigos, la conductora circulaba a gran velocidad y en aparente estado de ebriedad al intentar tomar una curva, lo que provocó que el auto volcara y quedara parcialmente suspendido sobre un canal de riego. Afortunadamente, la mujer no sufrió lesiones.

centenario alcoholemia (3)

Respecto al vehículo, quedó en una posición comprometida que dificultó su retiro inmediato. Personal policial y de emergencias llegó al lugar para asistirla y asegurar la zona, evitando riesgos mayores.

Se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultados superiores al límite permitido por la Ley Nacional de Tránsito. La conductora fue notificada por la infracción y el vehículo quedó retenido, a la espera de los procedimientos correspondientes.

Este hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en calles transitadas y a alta velocidad, y refuerza la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante para evitar accidentes graves.