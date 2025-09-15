En vivo: Javier Milei presentó por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026

Live Blog Post

El guiño a los gobernadores y los anuncios para Universidades y Salud

“Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos hablar de un crecimiento de 7 y 8%. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo, pero eso no sucedería por arte de magia, necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir más valor. Roma no se construyó en un día, esto no es una quimera, es lo que podemos conseguir si logramos los consensos necesarios, si trabajamos codo a codo con gobernadores, diputados y senadores, vamos a lograrlo”, detalló Milei.

"El presupuesto no es un mero papel sin consecuencias, es la hoja de ruta de hacia donde vamos".

El Presidente anunció que se le asignará 4.8 billones de pesos a las universidades, se aumenta el gasto en jubilaciones en 5%, se aumenta en 17% el gasto a Salud, en tanto que el gasto en Educación se aumentará a un 8%, por encima de la inflación.