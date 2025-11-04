¿WhatsApp web dejó de funcionar? Usuarios reportan fallas y problemas

Comenzaron a registrarse reportes de diferentes problemas este martes. Qué sucede con esta herramienta.

Pasadas las 11 de la mañana comenzaron a registrarse reporte de diferentes usuarios que daban cuenta sobre problemas para utilizar WhatsApp Web. Qué sucedió con esta herramienta.

Usuarios reportan que no funciona la versión de WhatsApp a la que se accede con el navegador . El servicio aparece como no disponible.

El siempre confiable Downdetector , un sitio que avisa cuando una plataforma online tiene problemas, muestra un aumento en los reportes de fallas del mensajero. Presumen que se trata de una situación temporal, ya que los mensajes viajan sin problemas entre celulares.

Ante esta situación, hay una solución: usar la app de WhatsApp, disponible tanto para Windows como para macOS, que por ahora funciona sin problemas.

Según indicó la Nación, en el caso de estar usando una computadora en la que no somos administradores, es posible probar con la versión disponible en la tienda de Microsoft, que debería instalarse sin problemas.

WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares

Las aplicaciones más utilizadas del mundo renuevan cada año sus sistemas para mejorar el rendimiento y la seguridad. En este caso, WhatsApp confirmó que dejó de funcionar en decenas de modelos de teléfonos Android y iPhone a partir del 31 de octubre de 2025, según la última actualización publicada por Meta, la empresa que también posee los derechos de Facebook e Instagram.

En ese sentido, la actualización del 31 de octubre afectará a todos los dispositivos con Android 5.0 o anterior, y a los iPhone con iOS 15.1 o versiones previas.

Esto implica que todos los usuarios que tengan un teléfono compatible con las nuevas herramientas deberán actualizarlo de manera inmediata para no sufrir una baja en el rendimiento hasta que finalmente se actualice de manera automática.

No se trata de una nueva medida, ya que el soporte técnico de WhatsApp se renueva cada año para adaptarse a las versiones más recientes de Android e iOS.

Los modelos donde dejará de funcionar WhatsApp

En el caso de los dispositivos Android, estos son los que no podrán actualizar la aplicación a partir del 31 de octubre de este año:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5.

Motorola: Moto G (primera generación) y Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

Siguiendo esa línea, los iPhone incompatibles para utilizar la nueva versión de WhatsApp son:

Modelos afectados: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Cabe destacar que algunos de estos equipos podrán mantener la app funcionando por unos días más, aunque con fallas intermitentes o restricciones en el envío y recepción de mensajes, hasta que finalmente la app no permita conectarse para utilizar sus principales funciones.

Sin embargo, los usuarios pueden adelantarse a la actualización automática y buscar si el sistema operativo del celular lo ofrece. Para ello, hay que acceder al menú de ajustes del teléfono, en la sección "Información del dispositivo" o "Acerca del teléfono".

Además, los expertos también aconsejan hacer una copia de seguridad previa antes de realizar cualquier tipo de actualización en WhatsApp. El respaldo puede solicitarse en simples pasos: hay que acceder a "Ajustes - Chats - Copia de Seguridad".