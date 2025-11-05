En el incidente, que provocó un incendio de grandes dimensiones en las inmediaciones del aeropuerto, se registraron al menos 7 muertos y 11 heridos.

El momento exacto en el que se estrelló un avión en Kentucky y las imágenes posteriores al desastre

Un avión de carga de la empresa UPS se estrelló cuando intentaba despegar en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Kentucky , al sudeste de Estados Unidos . El incidente, que provocó la muerte de al menos siete personas y unos 11 heridos , quedó registrado en distintos videos que se viralizaron en las redes sociales.

De acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA), el vuelo 2976 de UPS, que tenía como destino final Honolulu, en Hawaii, se precipitó en la terminal aérea ubicada en Louisville hacia las 17.15 de este martes, hora local, cuando apenas había tomado 55 metros de altura . Transportaba más de 105 mil litros de combustible .

Fue esa, en principio, una de las causas del incendio de grandes dimensiones que se desató en las inmediaciones del aeropuerto luego del impacto de la aeronave y que generó una enorme columna de humo en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/1985850814594748737%20&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMA HORA — Nuevo video muestra el momento exacto en el que un avión de carga de UPS se estrelló hace minutos en Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/8NJGg3YXiP — UHN Plus (@UHN_Plus) November 4, 2025

Durante el tiempo que estuvo vigente la alerta emitida por las autoridades, estuvo vedado el tránsito en un radio de ocho kilómetros alrededor del aeropuerto. Equipos de bomberos y personal de emergencia acudieron de inmediato y trabajaron durante horas para controlar el fuego.

De acuerdo con un informe de UPS, Louisville cuenta con el principal centro de operaciones aéreas de la empresa, con 291 aeronaves.

Qué dijo el gobernador de Kentucky sobre el accidente

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó al menos siete decesos, advirtió que esa cifra podía aumentar y dijo que algunos de los once heridos eran de gravedad.

"Las noticias desde Louisville son duras esta noche, ya que el número de muertos ha alcanzado al menos siete, y se espera que esa cifra aumente", escribió en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sentdefender/status/1985843315011391991%20&partner=&hide_thread=false Authorities are reporting that at least 25,000 gallons of jet fuel was onboard the McDonnell Douglas MD-11 at the time of the crash in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/TOG40kefBA — OSINTdefender (@sentdefender) November 4, 2025

Además, señaló que los equipos de emergencia estaban en el lugar trabajando arduamente para extinguir el incendio y continuar con la investigación, que quedó a cargo de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

Según distintos sitios especializados en monitorear vuelos en tiempo real, la aeronave McDonnell Douglas MD-11F que protagonizó el accidente tenía 34 años de antigüedad y este martes había hecho dos vuelos de corta duración, de poco más de una hora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/comlabman/status/1985847726106398890%20&partner=&hide_thread=false 20251104 LOUISVILLE KY

UPS Plane Crash Near Lousivlle Airport pic.twitter.com/EuVbKkU5co — Robert Waloven (@comlabman) November 4, 2025

Uno de ellos había sido de Louisville a Baltimore, mientras que en el restante realizó el camino inverso. El vuelo a Honolulu iba a ser el decimocuarto de la semana.

Un accidente salpicado por cuestiones políticas

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, calificó las imágenes del accidente como “desgarradoras” y pidió “mantener en oración a la comunidad de Louisville y a la tripulación afectada por este horrible accidente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/1985897080037020138%20&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Cámara de seguridad muestra el accidente del vuelo 2976 de UPS en Louisville, Kentucky. De momento, hay 4 fallecidos confirmados. pic.twitter.com/bg7ls9161h — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 5, 2025

Horas antes, el funcionario había advertido sobre una posible situación de “caos masivo” en los aeropuertos debido a la falta de personal de control aéreo durante el cierre de gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos.

"Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo", afirmó Duffy.